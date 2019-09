Počivalšek pojasnjuje, zakaj je Adrii rekel ne

Kot smo maja razkrili na Siol.net, so predstavniki Adrie Airways takrat premierja Marjana Šarca ter državnega sekretarja Vojmirja Urlepa nagovarjali k pomoči, a sta jih zavrnila. Pred dnevi so, kot pišemo v članku Je to konec? Adrii bo zmanjkalo denarja za plače., ponovno iskali pomoč v obliki večmilijonskega posojila pri državnih družbah, a do včerajšnjega roka niso dobili pozitivnega odgovora.

Zaradi, kot pravijo, "povečanega obsega vprašanj", zdaj na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška pojasnjujejo, kaj se je dogajalo v pogovorih z Adrio.

"Že spomladi smo vodstvu podjetja Adria Airways povedali, da smo jim na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljeni pomagati – seveda znotraj zakonskih možnosti in na način, da to ne bi bila nedovoljena državna pomoč," pravijo in dodajajo: "Pri tem smo kot nujen predpogoj za nadaljnje pogovore postavili zahtevo za realen poslovni načrt, ki izkazuje, kako bo Adria Airways po naši pomoči izšla iz rdečih številk. Brez ustreznih načrtov namreč ne bi bilo odgovorno, da država podjetju odobri kakršnokoli pomoč. Adria Airways vse do danes ni predložila omenjenega načrta."

Ali bo Slovenija v primeru propada Adrie ostala brez letalskih povezav? "Verjamem, da Slovenija je in ostaja avio destinacija in bo moč povpraševanja po letalskih povezavah naredila svoje," pravi minister Zdravko Počivalšek. Foto: STA

Neupravičeno krivijo državo

Napovedi lastnika ob nakupu Adrie, da bo podjetje prestrukturiral in poskrbel za njegov razvoj, se niso uresničile, pravijo, "zato obžalujemo, da se skuša državo sedaj prikazati kot glavnega krivca za nastale težave podjetja".

"Nesprejemljivo je, da lastnik na eni strani postavlja kratke roke za odziv države, na drugi pa sam v štirih mesecih ne predloži poslovnega načrta, ki je osnova za kakršenkoli korak, ki ga lahko naproti podjetju v očitnih težavah naredi država."

"Moč povpraševanja bo naredila svoje"

Na ministrstvu menijo, da bodo težave Adrie Airways imele kratkoročne posledice na naše gospodarstvo in da bi ostali prevozniki lahko sčasoma zapolnili vrzel, ki bi nastala ob morebitnem stečaju družbe.

Počivalšek ima druge skrbi: "V tem trenutku me skrbi za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki se bo v vsaj letu dni, ki je pred nami, zagotovo soočalo s številnimi izzivi. Vendar pa verjamem, da Slovenija je in ostaja avio destinacija in bo moč povpraševanja po letalskih povezavah naredila svoje."

Še je upanje za Adrio

Iz sporočila ministrstva izhaja, da vidijo tudi možnost za preživetje Adrie, ki "lahko zopet postane zanesljiv letalski prevoznik, če se celovito loti lastniškega, finančnega in poslovnega prestrukturiranja".

Država ji vsaj do leta 2024 ne more dati državne pomoči, saj je Evropska komisija leta 2014 (po 50-milijonski injekciji takrat še državni letalski družbi) jasna: "Pomoč za reševanje in/ali prestrukturiranje se lahko dodeli le enkrat v 10-letnem obdobju (načelo enkratne pomoči)."

"Ko bo Adria Airways poslovala na zdravih temeljih, bo lahko prosila tudi za druge pomoči, saj jih do takrat ne more prejeti," zdaj pravi minister Počivalšek in pojasnjuje, da ministrstvo največ možnosti za pomoč vidi predvsem na področju trženja in promocije države kot letalske destinacije.