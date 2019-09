Je to konec? Adrii bo zmanjkalo denarja za plače.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemško vodstvo Adrie Airways, ki je zaradi suma prirejanja bilanc v postopku regulatorja za odvzem licence za letenje, je v zadnjih dneh nenapovedano obiskalo več državnih inštitucij. Kaj so prosili državo in ali jim bo ta priskočila na pomoč?

Razmere v največjem slovenskem letalskem prevozniku so očitno kritične. Okoli 500 zaposlenih Adrie Airways, ki so z vodstvom družbe tik pred zdajci dosegli zase sprejemljiv dogovor in odpovedali stavko, bi lahko že prihodnji mesec ostalo brez plač.

To je glavni direktor Adrie Airways Holger Kowarsch povedal vodilnim v Slovenskem državnem holdingu (SDH), Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) in SID banki, nam je potrdilo več virov. Državne institucije je pozval, naj priskočijo na pomoč Adrii ali pa bodo odgovorne ne le za propad družbe, ampak tudi za izgubo več sto delovnih mest.

Iste grožnje sta že konec maja letos slišala predsednik vlade Marjan Šarec in njegova desna roka Vojmir Urlep, ki sta delegacijo Adrie zavrnila. Toda tokrat so šli Nemci še dlje. Državo so po naših informacijah prosili, naj jim prek državne SID banke v čim krajšem času uredi večmilijonsko posojilo, drugače jim bo zmanjkalo denarja.

"Potrebujemo državno poroštvo za posojilo"

O čem konkretno je bilo govora na sestankih z vodstvom Adrie, nam zaradi varovanja tajnosti niso želeli pojasniti ne na DUTB, ne na SDH in ne na SID banki. V Adrii se medtem na naša vprašanja sploh niso odzvali.

Holger Kowarsch, prvi mož Adrie Airways Foto: STA Po naših informacijah pa jih je Kowarsch prepričeval, da je nemški sklad 4K Invest našel rešitev za Adrio. Prodal naj bi jo strateškemu partnerju, družbi Falko, ki se ukvarja z oddajanjem letal in je med lastniki irskega prevoznika CityJet. Po neuradnih podatkih naj bi bila tudi med večjimi upniki Adrie.

Kot je včeraj pojasnil predsednik sindikata pilotov Luka Radovic, so zaposleni za prejšnji mesec že prejeli del plače. Zaradi poznega podpisa nove kolektivne pogodbe pa bi morali preostanek dobiti včeraj. Ali je Adria nakazala denar, še ni znano.

A za čas do uspešnega konca transakcije Adria potrebuje finančno injekcijo, jih je opozarjal Kowarsch, da bi lahko izplačala plače zaposlenim. Ocene, koliko denarja potrebujejo, naj bi se večkrat spreminjale. Šlo pa naj bi za štiri do šest milijonov evrov visoko posojilo, za katerega bi s poroštvom jamčila država.

Delegacija Adrie je s seboj na SDH, DUTB in SID banko prinesla tudi več dokumentov, s katerimi je sogovornike poskušala prepričati, da bi bilo smiselno pomagati družbi, kot so optimistični načrti o poslovanju in celo pismo o nameri domnevnega kupca iz Irske. Ob tem je treba opozoriti, da se je v preteklosti že večkrat omenjalo, da je Adria našla rešitelje, a so se na koncu ti sami umaknili.

Kolikšna je v resnici luknja v Adrii?

Državnih sogovornikov niso prepričali. V SDH, DUTB in SID banki so prošnjo za pomoč zavrnili. Po eni strani zato, ker je Adria pred manj kot desetimi leti že dobila državno pomoč in ji država finančno ne more pomagati, ne da bi kršila evropska pravila.

Po drugi strani pa tudi zaradi sumov, da so v Adrii več let prirejali računovodske izkaze in da je kapitalska luknja v resnici nekajkrat večja od uradnih podatkov. Po ocenah poznavalcev naj bi znašala že najmanj 40 milijonov evrov, kar je alarmanten podatek za dobavitelje.

Foto: Gregor Pavšič Nekateri od njih so se zato podvizali in poskrbeli za zavarovanje svojih terjatev. Petrol je povsem odpravil posojilne linije. V Kontroli zračnega prometa pa unovčujejo "terjatve, ki jih ima Adria Airways za čarterske polete do Kompasa". Po zadnjih podatkih jim Adria dolguje 600 tisoč evrov, od tega je pol milijona evrov že zapadlih.

Drugi, manjši upniki pa so prisiljeni verjeti obljubam vodstva Adrie, da bo družba v letošnjem letu naposled izplavala iz izgube, širila obseg poslovanja in sčasoma tudi poplačala dolgove. Ti upi so se v zadnjih dneh dokončno razblinili.

Adria leti na račun dobaviteljev

Revizorji so ugotovili, da bilance Adrie za zadnja tri leta, odkar je v lasti nemškega sklada 4K Invest, niso verodostojne. V njih se namreč zaradi računovodskih trikov, s katerimi so Adrio reševali pred stečajem, skriva visoka izguba, družba pa je najmanj od konca lanskega leta globoko insolventna.

Iz njihovih ugotovitev izhaja celo, da Adria že ta ves čas posluje z negativnim denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA), ki je ključen pokazatelj finančne slike družbe. Poenostavljeno povedano, Adria izgublja denar in se financira predvsem na račun dobaviteljev, njihov položaj pa se je v zadnjih treh letih občutno poslabšal.

Glede na katastrofalno finančno stanje Adrie, ki se letos še stopnjuje, in očitno tudi sume prirejanje bilanc, ki jih je ugotovila pooblaščena revizorska hiša, pa bi lahko Adria že v kratkem ostala brez operativne licence, kar bi pomenilo prizemljitev njenih letal.

Javna Agencija za civilno letalstvo (CAA) je namreč konec prejšnjega tedna proti Adrii tudi uradno uvedla postopek za odvzem licence, ki naj bi bil po napovedih končan pred koncem prihodnjega meseca.