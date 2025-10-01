Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

SDH toži KPK zaradi nezakonitosti pri presoji zaposlitve Črnčeca

Damir Črnčec | "KPK je v postopku kršila ključna procesna pravila iz zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, z javno objavo neutemeljenih ugotovitev pa je škodovala ugledu SDH in mu hkrati povzročila škodo," so ugotovitve odvetniških pisarn izpostavili v SDH. | Foto Bojan Puhek

"KPK je v postopku kršila ključna procesna pravila iz zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, z javno objavo neutemeljenih ugotovitev pa je škodovala ugledu SDH in mu hkrati povzročila škodo," so ugotovitve odvetniških pisarn izpostavili v SDH.

Foto: Bojan Puhek

Slovenski državni holding (SDH) je proti protikorupcijski komisiji vložil tožbo v upravnem sporu zaradi kršitev pravil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v postopku nadzora nad zaposlitvijo pomočnika predsednika uprave SDH Damirja Črnčeca. Med drugim načrtuje tudi postopke zaradi po njihovem nezakonitih posegov v dobro ime SDH.

SDH bo ob tem vložil tudi prijavo upravni inšpekciji zaradi kršitve vodenja upravnih postopkov in upravnega poslovanja, informacijskemu pooblaščencu pa predlagal izvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi zaznanega neobvladovanja informacijskega sistema Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) z bazo občutljivih osebnih podatkov. SDH je nedavno prejel tudi prijavo domnevnega nezakonitega vpliva na odločanje KPK, ki jo je odstopil v obravnavo policiji, so danes sporočili iz holdinga.

Nezakoniti, neutemeljeni in neresnični zaključki

V SDH so spomnili, da je KPK 28. avgusta objavila ugotovitve glede nadzora nad postopkom zaposlitve Črnčeca. "V postopku ni ugotovila nobenih kršitev določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, a je ob tem vseeno intenzivno in ciljno javno komunicirala nezakonite, neutemeljene in neresnične zaključke, s katerimi je škodovala ugledu SDH," so zapisali in dodali, da je bil SDH s stališči KPK seznanjen šele ob javni objavi.

SDH je pri dveh odvetniških pisarnah naročil pravni analizi ravnanj KPK v omenjenem postopku. Obe sta, navajajo v holdingu, izpostavili mnenje, da je bilo ravnanje KPK v več vidikih v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter lastnim postopkovnikom, da zaključki niso ustrezno strokovno utemeljeni, poleg tega pa je KPK tudi prekoračila svoje pristojnosti in pooblastila.

"V demokratični družbi tudi nadzorniki potrebujejo nadzor"

V holdingu ob tem poudarjajo, da je SDH delniška družba, ki mora ob upoštevanju načel skrbnosti in gospodarnosti po korporacijskem pravu zaščititi svoje gospodarske interese. Hkrati pa je SDH, kot nadaljujejo, tudi pomemben družbeni subjekt, saj na podlagi zakona o Slovenskem državnem holdingu v imenu in za račun države upravlja državno premoženje v vrednosti več kot 13 milijard evrov.

"Zato pravnih sredstev zoper nadzorniško institucijo SDH ne vlaga zlahka. Pred odločitvijo za izvedbo pravnih ukrepov proti KPK je SDH temeljito in odgovorno pretehtal vse vidike takšne odločitve in ocenil, da teža in intenzivnost neutemeljenih očitkov, ki jih je brez izvedbe zakonitega postopka javno komuniciral KPK, terja sodno presojo zakonitosti postopanja KPK, pa tudi presojo drugih pristojnih inštitucij. V demokratični družbi tudi nadzorniki potrebujejo nadzor," so odločitev utemeljili v SDH.

Tudi pobuda za inšpekcijski nadzor

Analiza objavljenih ugotovitev KPK je po navedbah SDH pokazala na obstoj informacijskih tveganj oz. napačnega delovanja sistema za zbiranje podatkov o prijavi funkcij in premoženja zavezancev. Ker je ta sistem namenjen zbiranju zelo občutljivih osebnih podatkov, navedeno predstavlja visoka tveganja za vse zavezance za poročanje, navaja SDH. Zaradi ugotovljenih informacijskih tveganj bo holding z namenom zaščite vseh zavezancev posredoval pobudo informacijskemu pooblaščencu, da nemudoma izvede inšpekcijski nadzor vseh informacijskih sistemov KPK z vidika spoštovanja predpisov in zahtev varovanja osebnih podatkov.

SDH je nedavno prejel tudi anonimno prijavo domnevnih nepravilnosti v zvezi z nezakonitimi vplivi na odločanje KPK, ki se nanaša na to zadevo. Za obravnavo prejete prijave SDH ni pristojen, zato bo prijavo odstopil policiji.

Kot so v SDH ob tem še zapisali v sporočilu, so v preteklih letih posvetili posebno pozornost področju integritete in skladnosti poslovanja. "S temi aktivnostmi je SDH prispeval k izboljšanju standardov na področju skladnosti in integritete v družbah v svojem upravljanju, za kar si bo dosledno prizadeval tudi v prihodnje," so zagotovili.

