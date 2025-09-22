Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu objavila javna poziva za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ter njegovega namestnika. Zdajšnjemu predsedniku KPK Robertu Šumiju namreč mandat poteče 31. marca 2026, eden od njegovih dveh namestnikov David Lapornik pa bo funkcijo predčasno zapustil.

Namestnica predsednika KPK je 19. septembra predsednico republike Natašo Pirc Musar obvestila, da bo predsedniku KPK Robertu Šumiju 31. marca prihodnje leto potekel mandat, eden od dveh namestnikov predsednika David Lapornik pa bo funkcijo predčasno zapustil, saj ga je vlada že imenovala za državnega tožilca. Svoje delo na KPK bo sicer opravljal do imenovanja novega namestnika predsednika komisije.

Časa do 3. decembra

Predsednica republike je zato danes v uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednico oz. predsednika KPK ter za namestnico oz. namestnika predsednika KPK. Kot so ob tem sporočili iz urada predsednice, je rok za zbiranje prijav ponedeljek, 13. oktober, do 15. ure. Kandidacijska komisija bo imela nato 30 dni časa, da predsednici republike posreduje abecedni seznam primernih kandidatov za obe funkciji, torej najpozneje do srede, 12. novembra.

Skladno z zakonom predsednica republike opravi javno predstavitev kandidatov, nato pa mora v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najpozneje do srede, 3. decembra, imenovati novega predsednika in namestnika predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

Pirc Musar je ob tem pozvala DZ, ministrstvo za javno upravo, neprofitne organizacije zasebnega sektorja, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete, etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije, Sodni svet in Državnotožilski svet, da v skladu z zakonom imenujejo svoje predstavnike v kandidacijsko komisijo.

Ob tem pa je poudarila, da ima KPK v slovenskem pravnem in političnem sistemu izjemno pomembno vlogo pri varovanju integritete, transparentnosti in zaupanja v delovanje države. Napovedala je, da bo postopek imenovanja novih vodstvenih članov KPK potekal skrbno in pregledno, predvsem pa z največjo možno mero neodvisnosti.

Predsednik imenovan za šest let, njegov namestnik za petletno obdobje

Za obe funkciji je pogoj slovensko državljanstvo in izobrazba, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi druge stopnje. Zahtevana je višja raven znanja angleškega ali francoskega jezika. Kandidati bodo morali v kandidacijskem postopku in postopku imenovanja izkazati, da so osebnostno primerni in strokovno usposobljeni za opravljanje funkcije.

Med pogoji za obe funkciji je tudi najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana omenjena izobrazba, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidira, ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju.

Izbrani kandidat za predsednika oz. namestnika ne sme biti član organov politične stranke, pogoj je tudi, da zadnji dve leti pred kandidiranjem ni opravljal funkcije v izvršilni, sodni ali zakonodajni veji oblasti na državni ali lokalni ravni.

Ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, zoper njega tudi ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati so dolžni seznaniti kandidacijsko komisijo z morebitnimi preteklimi in sedanjimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale ali ustvarjale videz, da vplivajo na njegovo nepristransko ter objektivno opravljanje funkcije oziroma bi lahko škodovale ugledu komisije.

Prav tako morajo priložiti strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter njeno uporabnost in izvedljivost.