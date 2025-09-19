Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes z dopisom seznanila urad predsednice republike Nataše Pirc Musar z odstopom namestnika predsednika komisije Davida Lapornika in potekom mandata predsednika komisije Roberta Šumija 31. marca 2026. Predsednica lahko zdaj začne postopek iskanja novega predsednika in njegovega namestnika.

Lapornik je že v četrtek, isti dan, ko je bil obveščen o pravnomočnosti svojega imenovanja za državnega tožilca, o tem osebno obvestil urad predsednice, so sporočili s KPK. Dodali so, da bo Lapornik svoje delo nemoteno opravljal do imenovanja novega namestnika predsednika komisije. Tega bo imenovala predsednica republike, ki lahko s tem obvestilom začne postopek.

Lapornika je za državnega tožilca imenovala vlada. Ker Lapornik na KPK odloča tudi v postopkih, ki tečejo zoper premierja Roberta Goloba, so se na KPK zvrstile številne prijave z očitki o domnevni zlorabi položaja za pridobivanje osebne koristi tako Lapornika kot Goloba, in sicer skozi namigovanja na medsebojni dogovor. Te prijave so na KPK odstopili policiji.

Davida Lapornika je za državnega tožilca imenovala vlada. Foto: STA

Robertu Šumiju mandat poteče 31. marca 2026

Prejeli so tudi prijave o nasprotju interesov Lapornika v primerih odločanja na KPK, ki jih je komisija v skladu z zakonom odstopila DZ. KPK pa je prejela tudi prijavo zoper ravnanje vseh članov vlade, ki jo preverja v predhodnem preizkusu.

Prijave o očitkih, vezanih na Lapornikovo imenovanje, je KPK v vednost poslala tudi predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki imenuje člane senata komisije.

KPK je predsednico obvestila tudi o poteku mandata predsedniku komisije Robertu Šumiju, ki mu mandat skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije poteče 31. marca 2026. Šumi je mandat nastopil 1. aprila 2020, pred tem pa je bil zaposlen v policiji.

Robertu Šumiju mandat skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije poteče 31. marca 2026. Foto: STA