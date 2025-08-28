Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
28. 8. 2025,
20.07

Četrtek, 28. 8. 2025, 20.07

27 minut

Vlada: Meje pristojnosti senata KPK pod vprašajem

R. S., STA

Vlada ugotavlja, da KPK v zadnjem času med drugim podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja njenih pristojnosti v odnosu do drugih organov. To neizogibno zajema tudi vprašanje kompetenc senata KPK za podajo priporočil, ki lahko presegajo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vlada ugotavlja, da KPK v zadnjem času med drugim podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja njenih pristojnosti v odnosu do drugih organov. To neizogibno zajema tudi vprašanje kompetenc senata KPK za podajo priporočil, ki lahko presegajo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Foto: Ana Kovač

Ob zadnjih priporočilih Komisije za preprečevanju korupcije, ki jih je podala v postopku zaposlitve Damirja Črnčeca v Slovenskem državnem holdingu, vlada ugotavlja, da KPK v zadnjem času med drugim podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja njenih pristojnosti v odnosu do drugih organov. To neizogibno zajema tudi vprašanje kompetenc senata KPK za podajo priporočil, ki lahko presegajo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Vlada ob tem opozarja, da komisija v priporočilih naslavlja tudi vsebine, ki so že urejene z veljavnimi predpisi, na primer prehod funkcionarjev v državna podjetja.

Vlada se bo na priporočila komisije, pripravljena v postopku zaposlitve Črnčeca v SDH, ustrezno odzvala. Vlada ob tem opozarja, da komisija v svojih priporočilih naslavlja tudi vsebine, ki so že urejene z veljavnimi predpisi, na primer prehajanje funkcionarjev v državna podjetja.

Na sporočilo KPK so se danes odzvali v holdingu. "Na SDH smo veseli, da je KPK po podrobni preučitvi primera potrdil, da pri zaposlitvi Damirja Črnčeca niso nastopile nikakršne kršitve s področja integritete," so zapisali.

Damir Črnčec, državni sekretar
Novice KPK formalno potrdila: Pri zaposlitvi Črnčeca v SDH ni bilo kršitev integritete

KPK je v primeru zaposlitve opredelila več korupcijskih tveganj, kot so sistematizacija novega delovnega mesta, hiter potek postopka in način sklenitve pogodbe. Vladi je zato priporočila, naj celovito uredi institut t. i. vrtljivih vrat, vključno z določitvijo organa, ki bi odločal o dopustnosti novih zaposlitev funkcionarjev in javnih uslužbencev, z javno objavo njegovih odločitev ter določitvijo obdobja ohlajanja po koncu mandata.

KPK SDH Damir Črnčec
