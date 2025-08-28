Komisija za preprečevanje korupcije je končala postopek glede zaposlitve Damirja Črnčeca kot pomočnika predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga. Na podlagi pridobljenih dokazov ni potrdila nedovoljenih vplivov, pritiskov ali drugih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek ustavila. Na sporočilo KPK so se odzvali tudi v SDH, kjer so zapisali, da jih veseli podrobna proučitev primera in ugotovitev komisije, da pri zaposlitvi Črnčeca niso bile prisotne nikakršne kršitve integritete. KPK ob tem priporoča Vladi, naj uredi področje t. i. vrtljivih vrat.

KPK je ob zaposlitvi Damirja Črnčeca prejela prijavo z očitki o političnem kadrovanju in prirejenem razpisu, a v postopku kršitev zakona ni potrdila. Pri tem je zaznala nekatera odstopanja od pričakovane ravni transparentnosti in dobrih praks, ki bi jih kot osrednja družba za upravljanje državnega premoženja moral zasledovati SDH. Črnčec je sicer s 1. februarjem nastopil funkcijo pomočnika predsednika uprave za korporativno varnost.

Ocenjena odstopanja od dobrih praks

Komisija je v postopku izpostavila nekaj vidikov, kjer bi lahko SDH ravnal bolj skladno z dobrimi praksami. Tako je opozorila na sistemizacijo novega delovnega mesta, ki je bilo umeščeno neposredno pod predsednika uprave in ne pod upravo kot kolegijski organ. Strinjala se je tudi z mnenjem sveta delavcev in pooblaščenca za skladnost, da bi bilo pri oblikovanju pogojev razpisa smiselno natančneje opredeliti pričakovanja glede strokovnosti, predvsem na področju digitalnih kompetenc in kibernetske varnosti. V razpisu je bilo namreč zahtevano le napredno znanje programa MS Office, kar po oceni komisije ne odraža celotnega profila potrebnih znanj.

Komisija se je dotaknila tudi izvedbe postopka. Razpis je bil objavljen v času praznikov, rok za prijavo pa je trajal le sedem delovnih dni, kar po njihovem mnenju ni omogočilo širšega nabora kandidatov. Ob tem so opozorili še, da kandidata, ki sta izpolnjevala pogoje, nista bila v povsem enakem položaju, saj vsi člani razpisne komisije niso sodelovali na obeh razgovorih.

Priporočila za ureditev vrtljivih vrat

Primer je komisija umestila v širši kontekst t. i. vrtljivih vrat – prehajanja funkcionarjev na delovna mesta v državnih podjetjih. Kot so zapisali, se pri takšnih prehodih lahko pojavijo tveganja političnih vplivov pri zaposlitvah, razpolaganja z notranjimi informacijami in nastanka nasprotja interesov. Vladi zato priporočajo, naj področje sistemsko uredi, določi pristojni organ za presojo dopustnosti zaposlitev, predpiše javno objavo njegovih odločitev in uvede obdobje ohlajanja za funkcionarje po koncu mandata.