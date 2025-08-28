Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. S., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
13.30

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
KPK SDH Damir Črnčec

Četrtek, 28. 8. 2025, 13.30

59 minut

Zaposlitev Črnčeca v SDH brez ugotovljenih kršitev integritete, KPK predlaga ureditev vrtljivih vrat

Avtorji:
R. S., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Damir Črnčec | Na sporočilo KPK so se danes odzvali v holdingu. "SDH veseli, da je KPK po podrobni proučitvi primera potrdil, da pri zaposlitvi Damirja Črnčeca niso nastopile nikakršne kršitve s področja integritete," so zapisali. | Foto STA

Na sporočilo KPK so se danes odzvali v holdingu. "SDH veseli, da je KPK po podrobni proučitvi primera potrdil, da pri zaposlitvi Damirja Črnčeca niso nastopile nikakršne kršitve s področja integritete," so zapisali.

Foto: STA

Komisija za preprečevanje korupcije je končala postopek glede zaposlitve Damirja Črnčeca kot pomočnika predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga. Na podlagi pridobljenih dokazov ni potrdila nedovoljenih vplivov, pritiskov ali drugih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek ustavila. Na sporočilo KPK so se odzvali tudi v SDH, kjer so zapisali, da jih veseli podrobna proučitev primera in ugotovitev komisije, da pri zaposlitvi Črnčeca niso bile prisotne nikakršne kršitve integritete. KPK ob tem priporoča Vladi, naj uredi področje t. i. vrtljivih vrat.

KPK je ob zaposlitvi Damirja Črnčeca prejela prijavo z očitki o političnem kadrovanju in prirejenem razpisu, a v postopku kršitev zakona ni potrdila. Pri tem je zaznala nekatera odstopanja od pričakovane ravni transparentnosti in dobrih praks, ki bi jih kot osrednja družba za upravljanje državnega premoženja moral zasledovati SDH. Črnčec je sicer s 1. februarjem nastopil funkcijo pomočnika predsednika uprave za korporativno varnost.

Ocenjena odstopanja od dobrih praks

Komisija je v postopku izpostavila nekaj vidikov, kjer bi lahko SDH ravnal bolj skladno z dobrimi praksami. Tako je opozorila na sistemizacijo novega delovnega mesta, ki je bilo umeščeno neposredno pod predsednika uprave in ne pod upravo kot kolegijski organ. Strinjala se je tudi z mnenjem sveta delavcev in pooblaščenca za skladnost, da bi bilo pri oblikovanju pogojev razpisa smiselno natančneje opredeliti pričakovanja glede strokovnosti, predvsem na področju digitalnih kompetenc in kibernetske varnosti. V razpisu je bilo namreč zahtevano le napredno znanje programa MS Office, kar po oceni komisije ne odraža celotnega profila potrebnih znanj.

Damir Črnčec, državni sekretar
Novice KPK ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH

Komisija se je dotaknila tudi izvedbe postopka. Razpis je bil objavljen v času praznikov, rok za prijavo pa je trajal le sedem delovnih dni, kar po njihovem mnenju ni omogočilo širšega nabora kandidatov. Ob tem so opozorili še, da kandidata, ki sta izpolnjevala pogoje, nista bila v povsem enakem položaju, saj vsi člani razpisne komisije niso sodelovali na obeh razgovorih.

Priporočila za ureditev vrtljivih vrat

Primer je komisija umestila v širši kontekst t. i. vrtljivih vrat – prehajanja funkcionarjev na delovna mesta v državnih podjetjih. Kot so zapisali, se pri takšnih prehodih lahko pojavijo tveganja političnih vplivov pri zaposlitvah, razpolaganja z notranjimi informacijami in nastanka nasprotja interesov. Vladi zato priporočajo, naj področje sistemsko uredi, določi pristojni organ za presojo dopustnosti zaposlitev, predpiše javno objavo njegovih odločitev in uvede obdobje ohlajanja za funkcionarje po koncu mandata.

KPK SDH Damir Črnčec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.