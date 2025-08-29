Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

29. 8. 2025
12.57

SDH lani z rekordnim dobičkom

D.K., STA

SDH

Foto: Bojan Puhek

Slovenski državni holding (SDH) je lani vknjižil 83,6 milijona evrov čistega dobička, kar je največ doslej, ob tem pa presegel vse ključne cilje, opredeljene v letnem načrtu upravljanja, je razvidno z danes objavljenega revidiranega letnega poročila SDH in skupine SDH za leto 2024. Skupna knjigovodska vrednost kapitalskih naložb v upravljanju holdinga je konec lanskega leta dosegla 13 milijard evrov.

Kot so ob objavi poročila zapisali pri upravljalcu državnega premoženja, je bilo lansko leto kljub zahtevnim razmeram v globalnem in domačem gospodarskem okolju zanje eno najuspešnejših doslej.

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala je znašala 9,7 odstotka, kar je precej več od ciljnih 6,7 odstotka.

SDH je celotni bilančni dobiček leta 2023 v višini 78,9 milijona evrov izplačal v namenski sklad za obnovo po predlanskih poplavah in zemeljskih plazovih.

Skupna knjigovodska vrednost kapitalskih naložb v upravljanju holdinga je konec lanskega leta dosegla 13 milijard evrov, kar je 0,8 milijarde evrov več kot konec leta 2023.

Poštena vrednost finančnih terjatev v upravljanju je medtem znašala 156,4 milijona evrov, potem ko je bila leto prej pri 203,5 milijona evrov.

Knjigovodska vrednost stvarnega premoženja SDH pa je po prenosu dejavnosti upravljanja nepremičnin na prav tako državno DSU dosegala le še 4,7 milijona evrov. Še konec leta 2023 je znašala 94,3 milijona evrov.

V holdingu so zatrdili, da ena izmed osrednjih aktivnosti upravljanja kapitalskih naložb ostaja izvajanje ustrezne dividendne politike.

Država prejela 408 milijonov evrov dividend

Družbe v upravljavskem portfelju SDH so lani izplačale za skupno 487,7 milijona evrov dividend, kar je 103,8 milijona evrov več od načrtov. Od tega je država prejela 408,5 milijona evrov, SDH 65,4 milijona evrov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa 13,7 milijona evrov dividend.

Holding ob tem nadaljuje obravnavo denacionalizacijskih postopkov. Lani je bilo s tega naslova izplačanih 17,3 milijona evrov odškodnin, ob koncu leta pa je bilo odprtih še 154 denacionalizacijskih zahtevkov.

SDH je sicer ob zaostrenih gospodarskih in političnih razmerah ter ključnih globalnih trendih prilagodil strateške upravljavske prioritete "s poudarkom na dolgoročni donosnosti in odpornosti družb v portfelju, preobrazbi poslovnih modelov v smeri digitalizacije, novih tehnologij in zelenega prehoda, krepitvi kompetenc na vseh ravneh ter učinkovitemu obvladovanju podnebnih in kibernetskih tveganj".

Marca letos je sprejel tudi novo poslovno strategijo do leta 2030, usmerjeno v krepitev uspešnosti, produktivnosti in trajnostne vrednosti državnih naložb ter razvoj lastnih kompetenc in sodobne organizacijske strukture.

Z letnim poročilom SDH se je že pretekli teden seznanila tudi vlada. Ob tem je sklenila, da se skladno z zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po poplavah avgusta 2023 za leto 2024 v državni proračun nakaže 84,7 milijona evrov bilančnega dobička holdinga.

