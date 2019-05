Nemci zagrozili Šarcu: Pomagajte nam ali pa zapremo Adrio

To je glavni direktor Adrie Airways Holger Kowarsch na sestanku v kabinetu predsednika vlade povedal Marjanu Šarcu in državnemu sekretarju Vojmirju Urlepu, razkrivajo dokumenti, s katerimi razpolagamo v uredništvu Siol.net. Dobil je odgovor, da bo vlada poskrbela za normalne letalske povezave Slovenije s svetom, a da to lahko stori z Adrio Airways ali brez nje.

Kowarsch, sicer tudi partner v finančnem skladu 4K Invest, lastniku Adrie, je kabinet predsednika vlade skupaj s svojo desno roko Andrejo Likar, pravnico v družbi, obiskal prejšnji torek. Le dva dni pozneje so nemški lastniki poslovodstvo Adrie razširili z imenovanjem Svena Kukemelka, pred tem enega od vodilnih v estonskem letalskem prevozniku Nordica.

Adria: Šlo je za vljudnostno-spoznavni sestanek

V Adrii so pojasnili, da je šlo za “vljudnostno-spoznavni" sestanek. Po njihovih besedah so se z Šarcem in Urlepom pogovarjali o sodelovanju v obdobju slovenskega predsedovanja svetu EU ter vplivu medijskih izjav in poročanj na poslovanje Adrie. V kabinetu predsednika vlade pa so nam dejali, da sta "predstavnika Adrie Airways predstavila aktualni poslovni položaj podjetja in njihove osnovne usmeritve pri izpolnjevanju vizije in poslanstva družbe".

"Predsednik Vlade RS in državni sekretar sta ob tem jasno poudarila pomen rednih in stabilnih letalskih povezav Republike Slovenije s ključnimi mesti Evrope in izrazila pričakovanje, da bo Adria Airways z ustrezno poslovno politiko in razvojnimi načrti to zagotavljala. Podrobnejšo predstavitev teh načrtov bodo predstavniki podjetja opravili pri resornem ministrstvu (za infrastrukturo, op. a.)," so poudarili v kabinetu.

Holger Kowarsch, prvi mož Adrie Airways Foto: STA

Dokumenti: Šarca prosili za pomoč pri bankah

A iz dokumentov je razvidno, da je bilo govora o več drugih zadevah. Delegacija Adrie je tako Šarca celo nagovarjala, naj jim pomaga pri urejanju zadev s podjetji in bankami, ki so v državni lasti.

Kowarsch in Likarjeva sta premierju pojasnila, da so ključni poslovni partnerji Adriii ukinili posojilne linije. Pri tem sta opozorila na državni Petrol, od katerega kupujejo gorivo. Poleg tega ne dobijo posojil pri bankah, saj jim državna SID banka ne želi odobriti jamstva.

Nemški menedžer je Šarca prosil še, naj jim pomaga pri pridobivanju evropskih sredstev. Upad prihodkov od prodaje in finančne težave družbe pa je pripisal negativnim medijskim prispevkom. Kot je razvidno iz dokumentov, Šarec in Urlep temu nista verjela. Kowarscha sta opozorila, da dnevno prejemajo pritožbe prizadetih potnikov zaradi zamud in ukinjanja poletov. Poleg tega je bila Adria po njunih informacijah v zadnjem četrtletju lani nelikvidna in ji je grozil celo odvzem licence.

Zima prihaja. Ali jo bo Adria preživela?

Šarec in Urlep sta ostro zavrnila tudi kakršnokoli možnost, da bi izkoristila svoj položaj in politično posegla v poslovno politiko družb v državni lasti, kot sta Petrol in SID banka. Opozorila sta jih, da bi vlada s tem presegla svoje omejitve. Ravnanje njihovih poslovnih partnerjev pa prav gotovo ne temelji le na medijskih prispevkih, temveč na dejstvu, da je Adria zamujala s plačili, je poudaril Urlep.

Vsebina pogovora je nov dokaz, da je družba v velikih težavah, iz katerih se bo očitno stežka rešila. Še posebej v prihajajoči zimski sezoni, ki je za letalske družbe že tradicionalno najtežji del leta, saj jim primanjkuje likvidnostnih sredstev.

Foto: Bor Slana Glavna težava je izguba, ki je bila v minulem letu ena od najvišjih v zgodovini družbe. V preteklosti, ko je bila Adria še v državni lasti, so luknje v bilancah krpali s prodajo letal in drugega premoženja, zdaj pa je rezerv zmanjkalo. Poleg tega imajo več kot očitne težave s prepričevanjem ključnih partnerjev, naj jim odobrijo daljše plačilne roke.

Nemci so vse stavili na dogovor z Rusi, ki naj bi jim zagotovili nova letala in tudi denar za rešitev slovenskega letalskega prevoznika pred črnim scenarijem. Toda pogajanja so propadla, Rusi pa so kot razlog za umik iz posla navajali negotovo finančno stanje Adrie.

Na ugledu družbe so velik madež pustile tudi zamude, odpovedi poletov in številne zahteve prizadetih potnikov po izplačilu odškodnin, s katerimi se je lani borila Adria Airways.

Nemca napotili k Bratuškovi in Počivalšku

Šarec in Urlep sta na sestanku poudarila, da mora vlada poskrbeti za zagotovitev ustrezne letalske povezave Slovenije s svetom, a da to lahko stori z Adrio Airways ali brez nje. Še posebej zaradi dejstva, da ji je država konec lanskega leta znova zaupala večmilijonski posel prevoza javnih uslužbencev v Bruselj. Delegacijo Adrie sta napotila na pristojni ministrstvi za infrastrukturo Alenke Bratušek in gospodarstvo Zdravka Počivalška.