Novost v slovenskih trgovinah: "Verjetno ste prvi, ki je plačal tako"

V začetku tedna je v trinajst supermarketov Tuš po Sloveniji, kjer so kupcem na voljo hitre blagajne, razmeroma potihoma prispel nov način plačevanja. Račun je od zdaj mogoče poravnati tudi s kriptovalutami prek platforme Elipay, ki jo je razvilo ljubljansko podjetje Eligma. Njihova rešitev danes omogoča plačilo s kriptovalutami na več kot 330 lokacijah po Sloveniji, pred kratkim pa so začeli tudi širitev storitve na Hrvaško. Uvedba mreže Elipay v Tušu sicer pomeni svojevrstno prelomnico, saj je s kriptovalutami zaradi tega danes v Sloveniji mogoče kupiti tako rekoč vse.

Elipay je plačilni sistem ljubljanskega kriptopodjetja Eligma, ki prek istoimenske aplikacije za pametne telefone omogoča plačila s kriptovalutami bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH) in ether (ETH) ter z Eligminim lastnim kriptožetonom ELI.



Eligma vsakemu uporabniku, ki na svoj pametni telefon prenese aplikacijo Elipay in opravi postopek preverjanja identitete s posredovanjem fotografije svojega potnega lista, podari kriptožetone ELI v vrednosti pet evrov. Ker je z ELI mogoče plačati na vseh lokacijah, ki podpirajo Elipay, to pravzaprav pomeni pet evrov brezplačnega denarja. To smo potrdili tudi pri našem preizkusnem nakupu, saj nas kruh, energijska pijača in priboljšek za mačke niso stali niti centa. Cena enega kriptožetona ELI je trenutno sicer okrog 0,016 evra. Foto: Matic Tomšič

Kot je prikazano v spodnjem videoposnetku, se postopek plačila izvede tako, da z aplikacijo Elipay na plačilnem mestu preberemo kodo QR, izberemo kriptovaluto, s katero želimo poravnati račun, in nato samo še potrdimo plačilo. Postopek je po hitrosti primerljiv s plačilom z brezstično bančno ali kreditno kartico.



Na lokacijah, ki podpirajo Elipay, je mogoče plačilo tudi z denarnico za kriptovalute Bitcoin.com Walet.

"Verjetno ste prvi, ki je račun pri nas poravnal na ta način," nam je ob nakupu prek sistema Elipay zaupala ena od prodajalk, ki v supermarketu Tuš v Žalcu bedijo nad hitrimi blagajnami.

Nov način plačevanja se je v izbranih trgovinah Tuš pojavil razmeroma potihoma in je nepripravljene ujel tudi nekatere zaposlene. Prodajalke so nam namreč povedale, da je posodobitev hitrih blagajn s sistemom Elipay presenetila tudi njih.

Žalski Tuš je od ponedeljka eden od 13, kjer je po novem na voljo plačevanje z Elipayem, so za Siol.net potrdili v podjetju Eligma.



Novost so dobili še v trgovinah Tuš Planet Kranj, Planet Koper, Planet Celje, Planet Novo Mesto, Radvanje, Pobrežje, Murska Sobota, Grosuplje, Mengeš, MB Studenci, Rače in Sežana.

Roger Ver med nakupom v trgovini Tuš v nakupovalnem središču BTC. Vse, kar je kupil in plačal prek platforme Elipay, je prejela dobrodelna organizacija Anina zvezdica. Foto: Eligma

Že od 20. maja pa je Elipay na voljo v supermarketu Tuš BTC, kjer je prvi nakup opravil Američan Roger Ver, legenda področja kriptovalut, ki je bil takrat na obisku v Ljubljani.

S kriptovalutami je v Sloveniji danes mogoče kupiti skoraj vse

Partnerstvo s trgovcem Tuš je mrežo sistema Elipay v Sloveniji razširilo na več kot 330 lokacij. S tem, ko je Eligma sistemu Elipay priključila še verigo tradicionalnih supermarketov, se je v Sloveniji zgodila pomembna prelomnica - s kriptovalutami je pri nas zdaj namreč mogoče kupiti tako rekoč vse.

Seznam lokacij, ki ponujajo plačilo z Elipayem, ob špecerijah (Tuš) obsega tudi hotele, restavracije in bare, trgovine z rezervnimi avtomobilskimi deli, butike z oblačili, trgovine z elektroniko, belo tehniko in zabavno tehnologijo, ponudnike zdravstvenih storitev, prevozništvo, osebno trenerstvo, prenočišča in tako naprej.

Podjetje Eligma ima sedež v Kristalni palači v ljubljanskem BTC, kjer so lani tudi začeli s preizkušanjem plačilnega sistema Elipay, s katerim jim je nato v samo enem letu uspelo pokriti tako rekoč vso Slovenijo. Foto: STA

Kmalu tudi v drugih trgovskih verigah, mednarodna širitev se je že začela

V načrtu za prihodnost je širitev sistema Elipay še v druge trgovske verige in prodajna mesta v Sloveniji, so napovedali v podjetju Eligma.

Sistem je združljiv s fizičnimi in spletnimi trgovinami in podpira tako rekoč vse najpogosteje uporabljane terminale POS in spletne trgovske platforme, zato tehničnih ovir pri integraciji sistema Elipay tako rekoč ni, so še pojasnili.

V podjetju Eligma pravijo, da je Slovenija po številu do kriptovalut prijaznih lokacij glede na prebivalca s širitvijo mreže Elipay celo vodilna v svetovnem merilu. Foto: Matic Tomšič

21. maja je Elipay zaživel tudi na prvi mednarodni lokaciji, in sicer v Design Hotelu Navis v Opatiji na Hrvaškem. To je po zagotovilih podjetja Eligma zgolj prvi korak nadaljnje širitve, v načrtu je namreč prodor še v več držav.

V rubriki Slovenija zna! predstavljamo zgodbe uspešnih in perspektivnih slovenskih podjetnikov. Če poznate koga, ki si zaradi uspeha doma ali v tujini, izvirne poslovne ideje ali pa zgolj velike delovne vneme zasluži izpostavitev v našem mediju, nam predlog pošljite na e-poštni naslov matic.tomsic@tsmedia.si ali pa na urednik@tsmedia.si.

