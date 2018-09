Nova afera slabe banke: kdo je služil z zemljišči za tuje naložbe?

Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin na DUTB, je imel po naših informacijah ključno vlogo pri večini nepremičninskih poslov, ki so zdaj pod drobnogledom kriminalistov in revizorjev.

Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin na DUTB, je imel po naših informacijah ključno vlogo pri večini nepremičninskih poslov, ki so zdaj pod drobnogledom kriminalistov in revizorjev. Foto: Matej Leskovšek

Posli državne Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znane kot slabe banke, so spet pod drobnogledom kriminalistov.

Ti po naših informacijah preiskujejo prodaje nekaterih zemljišč v lasti DUTB. Zanimalo naj bi jih, zakaj jih DUTB ni prodala končnim kupcem, ampak vmesnim posrednikom, ki so s preprodajo ustvarili visoke zaslužke. Preverjali naj bi tudi sume, ali je del tega denarja končal pri posameznih visokih uslužbencih DUTB.

Policija molči, na DUTB revizija

Na policiji naših informacij niso ne potrdili ne zanikali. "O morebitnih predkazenskih postopkih in vodenju le-teh ne moremo posredovati nobenih podatkov in informacij," so nam včeraj sporočili s policije.

A gre za afero, ki že več tednov trese DUTB. Iste posle namreč preiskujejo tudi revizorji mednarodne hiše Ernst & Young. Na DUTB so za Siol.net potrdili le, da "so začeli ustrezne notranje postopke". O izsledkih revizije molčijo, saj ti pomenijo "poslovno skrivnost".

Prav tako nam prek DUTB ni uspelo stopiti v stik z Andrejem Lazarjem, direktorjem upravljanja nepremičnin. Ta je imel po naših informacijah ključno vlogo pri večini nepremičninskih poslov, ki so zdaj pod drobnogledom kriminalistov in revizorjev. DUTB kot izvršni direktor vodi Imre Balogh, upravnemu odboru pa predseduje Miha Juhart.

Predstavniki vlade ter švicarske družbe Lonstroff in njenega japonskega lastnika Sumitomo Rubber Industries so aprila letos podpisali pogodbo o državni spodbudi za gradnjo tovarne v Logatcu. Foto: STA

Preiskujejo posle z zemljišči za japonsko tovarno

Kot smo neuradno izvedeli, so v jedru preiskave posli z zemljiščem propadlega podjetja KLI Logatec, ki ga je leta 2016 DUTB nasledila od nekdanje Factor banke. Gre za zemljišče, na katerem japonska multinacionalka Sumitomo Rubber Industries zdaj gradi tovarno medicinskih elastomerov.

Za projekt so Japonci od slovenske države aprila letos dobili 4,8 milijona evrov subvencije. Ko so v začetku avgusta lani sporočili, da bodo v Sloveniji gradili tovarno, je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek poudaril, da je "investicija plod znanja in dveletnega dela našega ministrstva".

Prihod Japoncev je ocenil kot dokaz, da "se slovensko gospodarstvo postavlja na noge". "Začetna naložba je v vrednosti 32 milijonov evrov, v treh letih pa bo narasla do vrednosti 48 milijonov evrov brez DDV. Posebej me veseli, da se bo 'greenfield' investicija izvedla na sicer degradiranem območju," je tedaj govoril Počivalšek.

Zemljišča nekdanje tovarne KLI Logatec. Foto: STA

Je bila lokacija za zemljišče izbrana že vnaprej?

Čeprav so bile v igri za novo tovarno uradno tri lokacije (v Logatcu, Komendi in Zagorju ob Savi), je bilo že od samega začetka jasno:

da se bo ta gradila v Logatcu in

da jo bodo Japonci tamkajšnje zemljišče kupili prek posrednika – podjetja Svet Re v lasti Vlada Petka, nekdanjega kandidata SDS za župana Vrhnike na lokalnih volitvah 2010.

Po naših informacijah so že maja lani, tri mesece pred uradno napovedjo investicije, v stik z DUTB stopili slovenski predstavniki uradno neznanega vlagatelja iz tujine. Zanimala sta jih stanje tal in komunalna opremljenost zemljišča v Logatcu.

Na DUTB so takrat za 110 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče pripravili dva scenarija: ali ga bodo poskušali prodati kot celoto ali pa bodo na njem porušili stavbe, ga komunalno opremili in razdelili na več manjših parcel, ki bi jih prodali na nepremičninskem trgu.

Posrednik, ki je v treh mesecih zaslužil milijon evrov

Toda načrte so morali spremeniti. Že deset dni po tem, ko so Japonci napovedali investicijo, je državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti sporočil, da je zemljišče za lokacijo že izbrano. Eden od časopisov je celo poročal, da so Japonci z DUTB že podpisali predpogodbo o nakupu zemljišča v Logatcu.

Že deset dni po tem, ko so Japonci napovedali investicijo, je državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti sporočil, da je zemljišče za lokacijo že izbrano. Foto: STA Toda dokumenti, ki smo jih že spomladi pridobili na Siol.net, razkrivajo, da se je DUTB o nakupu v resnici dogovorila s posrednikom:

11. septembra lani je DUTB polovico zemljišča (dobrih 51 tisoč kvadratnih metrov) prodala podjetju Svet Re. Zanj je plačalo dobra dva milijona evrov ali okrog 40 evrov na kvadratni meter.

Dan pozneje, 12. septembra, je Cantaruti že razkril, da Japonci prihajajo v Logatec.

Že 16. septembra je podjetje Svet Re s švicarsko družbo Lonstroff, ki je del japonske skupine Sumitomo, podpisalo predpogodbo o prodaji zemljišča. Cena: tri milijone evrov za 33 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, torej približno 90 evrov na kvadratnih metrov. Kupnina je bila plačana v začetku decembra. Mimogrede, šele s tem denarjem je nato Svet Re poplačal kupnino iz pogodbe z DUTB.

Končni lastnik zemljišča je tako posredniku, podjetju Svet Re, za kvadratni meter zemljišča plačal kar 50 evrov več, kot je isti posrednik le pet dni pred tem odštel DUTB.

Podjetje Svet Re je v slabih treh mesecih z zemljiščem ustvarilo več kot milijon evrov dobička. To je več od prihodkov, ki jih je podjetje zabeležilo v štirih letih pred tem. Ob tem je v lasti obdržalo še za okoli 18 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, vrednih več kot 700 tisoč evrov.

Prodajna pogodba med DUTB in podjetjem Svet Re

Vprašanje št. 1: zakaj so Japonci preplačali zemljišče?

Ključna vprašanja so tako vsaj tri. Najprej, zakaj so Japonci krepko preplačali zemljišče za projekt, za katerega so dobili skoraj pet milijonov evrov državne subvencije?

Da so Japonci zemljišče preplačali, namreč dokazuje več podatkov in indicev. Drugo polovico zemljišča, ki so ga kupili, je DUTB čez dober mesec dni prodala mednarodni logistični družbi Hoedelmayr. Ta je za kvadratni meter iste lokacije po napornih pogajanjih plačala 40 evrov na kvadratni meter - torej isto ceno kot pred tem Svet Re in več kot pol manj od cene, ki so jo plačali Japonci.

Drugo vprašanje je, zakaj Japonci zemljišča po tej ceni niso odkupili neposredno od DUTB, ampak so zaslužek prepustili posredniku. Spomnimo, na ministrstvu za gospodarstvo so takrat zatrjevali, da možne lokacije za novo tovarno skrivajo, ker ne želijo, da bi se v posel vmešali zemljiški špekulanti.

Prodajna pogodba med podjetjem Svet Re in družbo Lonstroff

Vprašanje št. 2: kaj so vedeli na DUTB?

Vodilni uslužbenci DUTB so sicer ob podpisu pogodbe že morali vedeti, da se za nepremičnino zanima Sumitomo oziroma njegova družba Lonstroff. Zemljišče v Logatcu se je kot mogoča lokacija za tovarno javno omenjalo že mesec dni prej.

Prav tako očitno nikogar v vrhu DUTB ni motilo dejstvo, da so zemljišče prodali kapitalsko šibkemu podjetju Svet Re, ki samo ni imelo denarja za plačilo kupnine. V letu 2016 je namreč ustvarilo le 225 tisoč evrov prihodkov v letu 2016 in štiri tisoč evrov dobička. Ravno nasprotno, v DUTB so v letnem poročilu za leto 2017 to dejstvo celo prikrili. Poudarili so, da "so za zemljišče na lokaciji v Logatcu dobili povpraševanje za nakup od dveh investitorjev".

Predstavniki švicarske družbe Lonstroff in njenega japonskega lastnika Sumitomo Rubber Industries. Foto: STA Da so šli v DUTB zelo na roke podjetju Svet Re, dokazuje še en podatek. Pogodba med njima je bila veljavna le pod pogojem, če bi DUTB hkrati uspelo drugo polovico zemljišča prodati družbi Hoedlmayr. Ta pogoj ob podpisu pogodbe še ni bil izpolnjen. Kljub temu so na slabi banki podjetju Svet Re in pozneje tudi družbi Lonstroff dovolili vpis v zemljiško knjigo.

Vpogled v zemljiško knjigo razkriva, da je bilo podjetje Svet Re kot lastnik zemljišča vpisano le 15 minut, saj je bilo takoj zatem preknjiženo na Lonstroff. Prodajne pogodbe je overjal notar Jože Sikošek, ki je nedavno izgubil licenco zaradi spornih poslov.

Kot že omenjeno, na DUTB konkretnih pojasnil o preiskovanih poslih ne dajejo.

Vprašanje št. 3: kam je šla razlika v ceni?

Tretje, morda najpomembnejše vprašanje za razumevanje zgodbe je, ali in kam je posrednik, podjetje Svet Re, nakazal razliko med dvema prodajama.

Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da si je direktor podjetja Vlado Petek del dobička že izplačal. Sam sebi je posodil nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Gre za priljubljeno obliko izplačila denarja med slovenskimi podjetniki, saj jim pri tem ni treba plačati 25-odstotnega davka na izplačilo dobička.

Konec lanskega leta je imel Svet Re na računu še 200 tisoč evrov denarnih sredstev. Petek za pojasnila ni bil dosegljiv.

Petek je sicer v splošni javnosti znan iz sodnega procesa v zadevi Hidro Koper, v kateri je bil na zaporno kazen obsojen nekdanji stečajni upravitelj Brane Gorše. Leta 2014 ga je višje sodišče oprostilo vseh obtožb za pranje denarja. "Sam sem od začetka postopka nenehno ponavljal, da sem v predmetni zadevi nedolžen in da pravzaprav sploh nisem vedel, za kaj gre," je takrat dejal Petek.

Poudaril je, da je "eden od najbolj cenjenih strokovnjakov na področju nepremičninskega posredovanja v Sloveniji". Svoje drugo podjetje Svet Najem je nekaj časa vodil skupaj z ženo Tanjo Petek. Leta 2012 jo je druga vlada Janeza Janše imenovala v nadzorni svet državnega stanovanjskega sklada. Podjetje Svet Najem je danes v lasti družbe, registrirane v davčni oazi Gibraltar.