Nov dokument: SDH menedžerjem omogočil višje plače in dražje avtomobile

Dvočlanska uprava SDH, ki jo sestavljata predsednik Žiga Debeljak (na sliki) in član Janez Tomšič, je nadzornemu svetu predlagala preklic uskladitve plač, po kateri so se prejemki obeh močno zvišali in ki je razburila tudi člane vladne koalicije. Foto: STA

Potem ko sta vodilna v Slovenskem državnem holdingu (SDH) Žiga Debeljak in Janez Tomšič odstopila od namere za povišanje mesečne plače, Mladina zdaj poroča o še enem dokumentu, ki ga je sprejel SDH in s katerim so omogočili zvišanje dohodkov in bonitet menedžerjem.

Kot poročanje Mladine povzema 24ur.com, je v Priporočilih in pričakovanjih SDH tudi poglavje o določanju prejemkov menedžerjev, nadzornikov in njihovih bonitet, ki med drugim omogoča dvig plače več sto nadzornikom državnih družb, ki so dobili še nekatere bonitete, med njimi hitrejše usklajevanje dohodkov z inflacijo in pravice do dražjih službenih avtomobilov.

Časnik navaja, da se slovenski menedžerji vozijo v službenih avtomobilih v vrednosti okrog 50 tisočakov. SDH, ki je lani predlagal do 70 tisoč evrov vredna službena vozila, zdaj vodstvu uprav priporoča nakup do višine 90 tisoč evrov, če gre za do okolja prijaznejša vozila.

SDH je zvišal tudi najnižje priporočene sejnine za 260 odstotkov, s 75 na 195 evrov, najvišje pa za 25 odstotkov, z 275 na 360 evrov. Povišalo se bo tudi plačilo nadzornikom za opravljanje funkcije. Pri najmanjših družbah za 40 odstotkov (s 3.500 na 5.500 evrov), pri velikih za 30 odstotkov (s 15 tisoč na 21 tisoč evrov na leto). Debeljak bo tako letos poleg osnovne plače verjetno prejel še dodatnih 70 tisoč evrov, ugotavlja časnik.

SDH: Prvič v 12 letih smo prilagodili zgornje meje prejemkov

V SDH so zapisali, da "sprememba ne pomeni nikakršnih samodejnih dvigov prejemkov ali bonitet članov organov vodenja in nadzora". Priporočila in pričakovanja SDH določajo maksimalno dovoljeno, fiksno in variabilno, plačilo, bonitete, odpravnine članov organa vodenja ter maksimalna nadomestila in sejnine članov organov nadzora. Dodajajo, da so prvič v 12 letih prilagodili zgornje meje prejemkov.

Zagotavljajo, da do zdaj niso odobrili še nobenega takšnega povišanja prejemkov nadzornikov: "Tudi sprejeta Politika prejemkov članov uprave posamezne družbe predstavlja zgolj okvir (oz. maksimalno dopustne zneske) za sklenitev konkretnih pogodb s člani uprav, pri čemer so nadzorni sveti odgovorni, da pogoje določijo upoštevajoč vsa preostala priporočila SDH."

"Ob tem se določbe Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (t. i. Lahovnikov zakon), v celoti uporabljajo. Politika prejemkov organov vodenja za posamezno družbo, ki je sprejeta v skladu s 23. členom tega zakona, lahko prejemke organov vodenja definira tudi drugače, kot določa ZPPOGD, vendar le, če SDH za to pridobi soglasje Vlade RS. SDH doslej takšnih predlogov ni podal, Vlada RS posledično o soglasjih odstopanja od 'Lahovnikovega zakona' doslej ni odločala," so še zapisali.