Vodilna moža SDH sta si krepko popravila plačo

V vrhu Slovenskega državnega holdinga (SDH) se bo plača, kot poročajo Finance, povečala vodilnima možema, predsedniku uprave Žigi Debeljaku in članu uprave Janezu Tomšiču.

Debeljaku se je plača z 12.800 povišala na 18.500 evro bruto, torej kar za 5.700 evrov, Tomšič pa bo prejemal pet tisočakov več, in sicer se mu je plača z 11.500 povišala na 16.500 evrov bruto.

Razlogi za povečanje plače so povečan obseg dela, h kateremu naj bi botrovala energetska kriza in pripojitev slabe banke, primerjava s plačami družb, ki sodijo pod SDH, in dejstvo, da se plače razen z inflacijo v upravi SDH niso usklajevale že vse od leta 2013.