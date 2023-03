SDH: Nadzorniki Pošte pri imenovanju Kokota niso ravnali z dolžno skrbnostjo

Imenovanje Tomaža Kokota so spremljali odstopi članov nadzornega odbora in tudi prijava enega od nadzornikov zaradi političnih pritiskov.

Imenovanje Tomaža Kokota so spremljali odstopi članov nadzornega odbora in tudi prijava enega od nadzornikov zaradi političnih pritiskov. Foto: Ana Kovač

V javnost je prišel dokument, ki kaže na to, da zdaj že nekdanji generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot za opravljanje funkcije ni izpolnjeval pogojev. Kot kandidat ni izpolnjeval zakonsko določenega pogoja - izkušenj z vodenjem velike gospodarske družbe -, a so na kadrovski agenciji Competo, ki je preverjala ustreznost kandidatov, k njegovemu imenovanju kljub temu podali pozitivno mnenje, je poročalo Delo, kjer so objavili dokument agencije z utemeljitvijo imenovanja Kokota.

Glede mandata generalnega direktorja Pošte Slovenije smo lahko v času Janševe vlade spremljali pestro dogajanje, saj so imenovanje Tomaža Kokota spremljali odstopi članov nadzornega odbora in tudi prijava enega od nadzornikov zaradi političnih pritiskov.

K razkritju sicer zaupnega dokumenta kadrovske agencije Competo je pozvala tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, saj da ima javnost upravičen interes vpogleda v kadrovsko politiko v družbah, ki so v stoodstotni državni lasti. Mnenju Prelesnikove je pritrdilo tudi upravno sodišče v sodbi, v kateri so navedli, da "odprtost podatkov glede strokovnosti, zahtevane izobrazbe, izkušenj in vizije delovanja družbe pripomorejo zlasti k večji odgovornosti države do državljanov in do transparentne politike, ki jo država izvaja na področju kadrovanja v družbah v lasti države."

Competo: Ne izpolnjuje pogojev, a je vseeno primeren

V dokumentu agencije Competo je zapisano mnenje, da četudi ne izpolnjuje predpisanega kriterija vodenja ustrezno velike gospodarske družbe, "je z veliko stopnjo verjetnosti mogoče sklepati, da kandidat Tomaž Kokot razpolaga z ustreznimi strokovnimi in praktičnimi znanji, ki so vsebinsko povezana z opravljanjem temeljne dejavnosti Pošte Slovenije, izkušnjami in kompetencami za opravljanje najodgovornejših nalog, ki jih zahteva vodenje poslov Pošte Slovenije."

Zanimalo nas je kako v prihodnje preprečiti politična imenovanja in kako se bodo temu zoperstavili v Pošti Slovenije? "Pošta Slovenije ni pristojna za imenovanja članov poslovodstva in članov nadzornega sveta. Člane nadzornega sveta imenuje in odpokliče Slovenski državni holding (SDH), člane poslovodstva Pošte Slovenije pa nadzorni svet Pošte Slovenije," so pojasnili na Pošti.

SDH nad nepravilnosti z izobraževanjem

Z SDH so nam sporočili, da so njihova konkretna pričakovanja glede postopkov imenovanj uprav in transparentnega ravnanja nadzornih svetov zapisana v Kodeksu upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. "SDH hkrati skrbi za stalno dodatno izobraževanje izbranih članov nadzornih svetov, tako je v letošnjem letu za nadzornike že izvedel izobraževanje na temo celovitega pristopa k obvladovanju tveganj," so pojasnili.

Drugo vprašanje, ki se nam zastavlja, je, ali in v kolikšni meri in na kakšen način bodo tedanji člani nadzornega sveta, ki pri opravljanju funkcije odgovarjajo s svojim premoženjem, za nepravilnosti in škodo, ki je pri tem nastala, sploh odgovarjali? S Pošte so nam odgovorili, da "tega ne morejo komentirati, saj ne želijo prejudicirati morebitnih postopkov."

Neodvisni pravni pregled imenovanja Kokota

V primeru družbe Pošta Slovenija je SDH aprila lani sprejel sklep ustanovitelja, s katerim se je odločil za neodvisni pravni pregled imenovanja generalnega direktorja družbe. Na podlagi pridobljenega poročila oziroma mnenja, iz katerega je izhajalo, da člani nadzornega sveta družbe Pošta Slovenija v postopku imenovanja generalnega direktorja niso ravnali z dolžno skrbnostjo, je SDH izvedel aktivnosti za zamenjavo tistih članov nadzornega sveta, ki so v postopku imenovanja sodelovali in sprejeli odločitev.

Predstavniki kapitala v nadzornem svetu Pošte Slovenije so se sicer v lanskem letu zamenjali v celoti. "SDH je tudi novemu nadzornemu svetu dodatno izrazil pričakovanja glede spoštovanja relevantne zakonodaje ter Kodeksa in Priporočil SDH," so še dodali.