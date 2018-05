Nemci in slovenski podjetniki oddali ponudbo za nakup Tuša

V tekmo za dolgove Tuša in posledično lastništvo te trgovske verige se skupaj z domačimi podjetniki podaja ena največjih evropskih bank Deutsche Bank.

V finančnem skladu Alfi, ki združuje slovenske vlagatelje, so za Siol.net potrdili, da so skupaj z Deutsche Bank oddali ponudbo za odkup 300-milijonskih bančnih terjatev do Engrotuša, trgovske družbe z okoli tri tisoč zaposlenimi.

Ni še znano, ali je ponudbo oddal tudi Elements Capital Partners, ki terjatve kupuje za angleški finančni sklad Anacap Financial Partners.

Po propadu postopka prodaje so sicer banke upnice začele posamično prodajo svojih terjatev. Kot smo poročali, je Abanka v začetku februarja začela zbirati ponudbe za odkup svojih 61 milijonov evrov terjatev do Engrotuša.

Kaj je sklad Alfi

Sklad Alfi upravlja hitro rastoče svetovalno podjetje KF Finance.

Marjan Batagelj, prvi mož Postojnske jame Foto: Klemen Korenjak Alfi je skupaj z Marjanom Batageljem sodeloval v prevzemni vojni za Certo Holding, ki ima v lasti več podjetij na Cerkljanskem. Med svojimi naložbami ima tudi družbo Reflex, ki jo vodi član nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) Igor Kržan, in Aluplus, ki nadaljuje dejavnost v proizvodnih halah propadlega podjetja Alukomen.

Pričakovati je, da se bodo za prodajo terjatev odločili tudi nekateri drugi posamični upniki, ki imajo dobro zavarovane terjatve in so bili do nedavnega del prodajnega konzorcija.

Predvsem tisti, ki imajo vpisane hipoteke na donosnih trgovskih središčih po večjih mestih v državi, bodo namreč brez težav unovčili zavarovanja in se v celoti poplačali.

Skupna prodaja padla v vodo

Kot smo oktobra lani razkrili na Siol.net, so se banke o prodaji Engrotuša ekskluzivno pogovarjale s skladom Quantum Strategic Partners, ki ga upravlja svetovno znani vlagatelj in milijarder George Soros.

Toda postopek prodaje, ki ga je v začetku leta 2016 začela skupina bank upnic z več kot polovico terjatev do Tuša, se je končal brez izbire kupca.