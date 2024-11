Hrvaška trgovska veriga Studenac, ki je letos kupila slovensko trgovsko verigo Kea, je včeraj začela prvo javno prodajo svojih delnic (IPO). Zbrati nameravajo 80 milijonov evrov svežega kapitala, ki ga bodo usmerili v širitev maloprodajne mreže, nakupe drugih trgovcev na Hrvaškem in v Sloveniji ter zmanjšali zadolženost, so sporočili iz družbe. Po Mercatorjevem odstopu od nakupa Engrotuša se Studenac neuradno omenja kot potencialni kupec trgovin Tuš.

Ponudba družbe Studenac, ki je najhitreje rastoča maloprodajna veriga na Hrvaškem po številu trgovin, vključuje okoli 24 milijonov novih delnic in do okoli 31 milijonov obstoječih delnic. Skupaj torej nekaj več kot 55 milijonov delnic, kar predstavlja do 35 odstotkov osnovnega kapitala Studenca po uspešno izpeljanem IPO. Razpon cene za institucionalne vlagatelje se giblje od 3,14 do 3,32 na delnico. Cena za male vlagatelje, za katere je predvidenih do deset odstotkov delnic, je 3,32 evra za delnico. Vpisno obdobje traja do 27. novembra, ponudba pa je odprta za male in institucionalne vlagatelje na Hrvaškem in Poljskem ter kvalificirane institucionalne vlagatelje v ZDA in na izbranih mednarodnih trgih.

"Napoved IPO je za Studenac pomemben korak, saj odpira pot na zagrebško in varšavsko borzo. S to potezo zagotavljamo sredstva za nadaljnjo dinamično rast, hkrati pa krepimo svoj finančni profil," je dejal predsednik uprave Studenca Michal Senzcuk.

Studenac v nakup Tuša?

Potem ko je Mercator v ponedeljek odstopil od pogodbe za nakup Engrotuša, bi se po neuradnih informacijah za nakup lahko potegoval Studenac. V Engrotušu sicer nadaljnjih korakov po neuspeli prodaji trgovske verige Tuš zaradi poslovno občutljivih informacij ne razkrivajo.

Kot je septembra letos dejal Andrija Topić, član uprave Studenca, odgovoren za prevzeme in integracije, prevzem šentjurske Kee vidijo kot "odlično izhodišče za temelje, na katerih bomo gradili nadaljnjo širitev v Sloveniji". Izrazil je upanje, da je prevzem Kee prvi od mnogih v Sloveniji. V Sloveniji vidijo priložnost za svoj poslovni model, ki je osredotočen na manjše trgovine, ki so blizu potrošnikom in jim nudijo vsakodnevne življenjske potrebščine.

Kaj je IPO? Prva ponudba delnic javnosti (IPO, angl. initial public offering) je prva javna ponudba delnic zasebnega podjetja investicijski javnosti. Če se posamezno podjetje odloči za IPO, to predstavlja veliko prelomnico v poslovnem ciklu vsakega podjetja. Gre za prodajo vrednostnih papirjev, kjer lahko vlagatelj na primarnem trgu kupi papirje neposredno od izdajatelja in gre za prvi vstop izdajatelja na organiziran borzni trg. Z IPO podjetje zbere dodaten kapital, ki ga potrebuje za poslovanje, sledi pa trgovanje z delnicami na borzi.

Podjetje Studenac je bilo ustanovljeno leta 1991 v Omišu pri Splitu, od leta 2018, ko so pristali v lasti poljskega finančnega sklada Enterprise Investors in začeli temeljito poslovno preobrazbo, pa so potrojili število svojih trgovin na hrvaškem trgu tako z odpiranjem novih lokacij kot s prevzemi manjših maloprodajnih verig. Prevzem Kee je bila prva širitev izven Hrvaške. Maloprodajno mrežo Studenac na Hrvaškem in v Sloveniji predstavlja 1.404 trgovin in okoli 6.500 zaposlenih.

Kea je bilo do hrvaškega prevzema družinsko podjetje z nekaj več kot 250 zaposlenimi, ki ima 32 trgovin, večinoma na Celjskem in Savinjskem, pa tudi v Mariboru, Prekmurju in na Krasu ter v primorsko-notranjski regiji. Lani je podjetje zabeležilo skoraj 50 milijonov evrov prihodkov.