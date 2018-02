Engrotuša Mirka Tuša nihče noče. Kaj zdaj?

Tržni delež Engrotuša na slovenskem trgu drastično upada, po naših informacijah sta ga že dohitela oba diskontna trgovca Hofer in Lidl. Lahko Engrotuš čakajoč na novega lastnika preživi vse bolj konkurenčne razmere na trgu?

Nekoč naša tretja največja trgovska družba že sedmo leto čaka na novega lastnika. V tem času je bilo začetih že več prodajnih postopkov, a so se vsi končali neuspešno.

Tudi postopek prodaje, ki ga je v začetku leta 2016 začela skupina bank upnic z več kot polovico terjatev do Tuša, se po naših informacijah končuje brez izbire kupca.

Foto: STA Po trditvah naših virov se nihče od ponudnikov, ki so bili v ožjem izboru, na koncu ni odločil za oddajo ponudbe, s katero bi zadovoljil pričakovanja bank upnic.

Na Novi Ljubljanski banki (NLB), ki je vodja prodajnega konzorcija, nam pred časom na vprašanja v zvezi s prodajo Tuševih terjatev niso odgovorili, "saj gre za podrobnosti iz poslovnih odnosov s komitenti banke".

Na pojasnila Engrotuša še čakamo.

Pogovarjali so se s Sorosom

Kot smo oktobra lani razkrili na Siol.net, so se banke o prodaji Engrotuša ekskluzivno pogovarjale s skladom Quantum Strategic Partners, ki ga upravlja svetovno znani vlagatelj in milijarder George Soros.

Pred tem se je za odkup terjatev resno zanimal angleški finančni sklad Anacap Financial Partners, ki mu je pri poslu svetoval ciprski sklad Elements Capital Partners.

Od Tuša zdaj dobijo več, kot če ga prodajo

Glavni krivec za to, da Engrotuš tudi po sedmih letih dolžniške agonije nima novega lastnika, so banke.

Engrotuš za bančna posojila plačuje razmeroma visoke obrestne mere. Če bi banke terjatve prodale, bi se tudi po vsej verjetnosti dokončno umaknile iz financiranja tega trgovskega podjetja in bi ostale brez pomembnega dela prihodkov.

Foto: Matej Leskovšek Poleg tega bi bilo potrebno novo čiščenje bilanc, banke pa bi beležile velikanske izgube. Po zadnjih podatkih so za 300-milijonske terjatve do Tuša dobivale ponudbe v višini manj kot 40 odstotkov njihove vrednosti. To pomeni najmanj 180 milijonov evrov odpisov.

Čeprav Engrotuš posluje slabše od pričakovanj in dosega katastrofalno nizek denarni tok, s katerim ne zmore odplačevati finančnih obveznosti, banke raje obdržijo terjatve. Te so namreč razmeroma dobro zavarovane.

Po naših informacijah so Tuševa trgovska središča vredna več od dolgov. V obdobju, ko se potrošnja povečuje in gospodarstvo cveti, pa se njihova vrednost še povečuje. Tuš je že leta 2016 prodal koprsko trgovsko središče Planet Tuš in z izkupičkom poplačal del dolga.

Banke so torej ocenile, da od Engrotuša dobijo več, če ta ostane v njihovem primežu, kot če ga prodajo.

Po naših informacijah so se v Tušu že začeli pogajati z bankami in drugimi upniki o novem sporazumu o finančnem prestrukturiranju, na podlagi katerega bi na posojila plačevali nižje obrestne mere.

Tudi na pojasnila NLB kot vodje konzorcija še čakamo. Zanimalo nas je: 1. Ali je NLB kot vodja konzorcija bank končala ekskluzivna pogajanja za prodajo terjatev in dokapitalizacijo družbe Engrotuš? 2. Če da, ali ste o tem že obvestili preostale finančne upnike? 3. Ker postopek prestrukturiranja družbe Engrotuš po naših podatkih ne daje želenih rezultatov (družba namreč ne ustvarja ustrezne višine denarnega toka iz poslovanja, njen tržni delež pa se je bistveno znižal) nas zanima, kaj boste zdaj predlagali preostalim finančnim upnikom? 4. Ali je ena od možnosti tudi stečaj družbe Engrotuš in prenos dejavnosti na novo družbo/družbe (po zgledu prestrukturiranja družbe Merkur Trgovina)?

