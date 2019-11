Napovedi o številu novozgrajenih stanovanj v Ljubljani se ne bodo uresničile

Po skoraj desetletju mrtvila na področju stanovanjskih gradenj v Ljubljani so številni nepremičninski projekti po krizi znova oživeli. A še zdaleč ne vsi. Predvsem se gradijo manjši luksuzni projekti z astronomskimi cenami, drastično pa primanjkuje stanovanj za mlade družine z dostopnimi cenami.

Lanske napovedi poznavalcev ljubljanskega nepremičninskega trga o novem valu gradnje vsaj 1.500 novih stanovanj v naslednjih dveh letih, ki bi znižale cene nepremičnin, se očitno v tem roku še ne bodo uresničile. Nekateri napovedani projekti so sicer res že v zaključni fazi, nekateri v gradnji, številni pa se še kar niso premaknili z mrtve točke. Cene nepremičnin tako še naprej ostajajo visoke.

Pred krizo prodali 1.500 stanovanj na leto

Bera začetih novogradenj v prestolnici je sicer obetavna, a še zdaleč ne bo mogla v celoti zadovoljiti apetitov potencialnih kupcev. V času pred krizo se je v Ljubljani namreč prodalo po 1.500 stanovanj na leto.

Izmed napovedanih nepremičninskih projektov, ki bi do konca prihodnjega leta trgu lahko ponudili skupaj vsaj 1.500 stanovanj, najbolj izstopajo naslednji:

Celovška dvojčka pri Celovških dvorih predvidevata 220 stanovanj. Investitor, podjetje Spektra Invest v solasti Izeta Rastoderja, je v začetku leta pričelo s sanacijo gradbene jame in jo pripravilo na začetek gradnje najvišjih stanovanjskih stolpnic v državi. Visoki bosta 85 metrov, imeli bosta 21 nadstropij. Trenutno izbirajo glavnega izvajalca del, dela pa stojijo. Gradnja naj bi trajala leto in pol.

Potem ko je podjetje Spektra Invest v začetku leta začelo sanacijo gradbene jame in jo pripravilo na začetek gradnje najvišjih stanovanjskih stolpnic v državi, gradbišče trenutno sameva. Foto: Bojan Puhek

Med Šmartinsko, Pokopališko in Flajšmanovo ulico je podjetje Trgograd v začetku leta pričelo graditi 123 stanovanj. Prvi kupci naj bi se vselili konec prihodnjega leta.

Čez Pokopališko ulico je podjetje Kostak iz Krškega za letošnjo jesen napovedovalo nadgradnjo soseske Zelene Jarše, a gradbeni stroji še niso zabrneli. Stanovanja bodo sicer gradili v treh fazah. Skupaj je predvidenih 340 stanovanj, prvih 120 enot pa bi moralo biti po prvotnih napovedih vseljivih prihodnje leto.

Podjetje Modra vila ob Regentovi cesti v Dravljah zaključuje gradnjo šestih objektov z 68 stanovanji. Vseljiva bodo do konca letošnjega leta, večina je že prodanih.

Na Litostrojski cesti rasteta dva 17-nadstropna stolpiča s sto stanovanji, ki jih je investitor Lanel Invest poimenoval Peca. Vseljiva bodo poleti prihodnje leto.

Na travniku za Ruskim carjem na Ježici investitor Zlatarna Celje še vedno ni pričel graditi petih nižjih blokov, kjer je predvidenih 90 stanovanj.

Gradnja sedmih vila blokov na zemljišču Habjanovega bajerja v Rožni dolini, kjer je načrtovanih 58 stanovanj, se kljub optimističnim napovedim investitorja MM SVTK, ki je v lasti Blaža Miklavčiča, še ni začela. Čeprav je ta začetek gradnje napovedoval že za konec lanskega leta, se zaradi nasprotovanj okoliških prebivalcev odmika v prihodnost. Sama gradnja naj bi po njegovih besedah trajala dve leti.

Prebivalci Rožne doline ostro nasprotujejo pozidavi nekdanjega Habjanovega bajerja, saj gre po njihovih besedah za suhi zadrževalnik vode ob močnejših deževjih. Foto: Sportida

V teku je gradnja objekta Delana Park pod Golovcem, kjer bo do konca prihodnjega poletja predvidoma zgrajenih 47 stanovanj v dveh lamelah. Investitor je podjetje Rezona.

V ograjeni družinski soseski, ki so jo poimenovali Sončni Podutik, bo konec prihodnjega leta na prodaj 33 stanovanj.

Še vedno se ni pričela gradnja štirih blokov za poslovno stavbo Lesnine na Parmovi ulici, kjer družba Parmova načrtuje sto stanovanj. Začetek gradnje so prestavili že večkrat.

Na zemljišču med poslovno stavbo Lesnina in železniško progo bi se morala po napovedih investitorjev že lani začeti gradnja stanovanjskih blokov. Foto: Bojan Puhek

Črnogorska družba Čelebić si na Roški cesti že dlje časa prizadeva za gradnjo 64 elitnih stanovanj, a se gradnja še ni pričela. Trajala naj bi dve leti.

Na robu Rakuševe ulice in Ceste Ljubljanskih brigad slovaška družba Corwin v prvi polovici prihodnjega leta napoveduje začetek gradnje štirih 16-nadstropnih stolpnic z 221 stanovanji. Gradnja naj bi trajala dve leti in pol.

Do konca prihodnjega leta na trgu okoli 500 novih stanovanj

Izmed zgoraj naštetih in več manjših projektov smo prišli do zaključka, da lahko kupci do konca prihodnjega leta računajo kvečjemu na od 400 do 500 novih stanovanj. To je za tretjino manj kot so nepremičninski poznavalci napovedovali na začetku lanskega leta.

Bosta pa mestni in republiški stanovanjski sklad v soseski Novo Brdo v prihodnjih dveh letih zgradila 672 najemnih stanovanj. A gre za povsem drug krog interesentov.

"Glede na dejstvo, da smo sredi gospodarskega oziroma nepremičninskega razcveta, lahko ugotovimo, da je ponudba novih stanovanjskih in poslovnih nepremičnin v Ljubljani še vedno zelo slaba. Realizacija mnogih napovedanih večjih gradbenih projektov se zamika, tako so tudi cene nepremičnin ostale na izjemno visokih nivojih," pojasnjuje Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN.

Večji investicijski projekti se odvijajo prepočasi

Prskalo razume, da razvoj nepremičninskih projektov zahteva svoj čas, a dobrih pet let po oživitvi nepremičninskega trga bi pričakoval drugačno stanje.

"Kljub dobrim razmeram, če ne celo odličnim, za prodajo stanovanj na prostem trgu se večji investicijski projekti odvijajo zelo počasi. To je v določenih primerih nelogično, saj bi morali investitorji s pripravami in izvedbo pohiteti in izkoristiti odlične razmere na trgu," opozarja Prskalo.

"Koliko časa bodo takšne tržne razmere še zdržale, ne vemo," pravi Roman Prskalo iz Metropole IN. Foto: Osebni arhiv Problematika, ki vpliva na razvoj nepremičninskih projektov, je po njegovih besedah zelo različna, veliko težavo predstavlja tudi pomanjkanje gradbenih zemljišč.

Našteva, da se lahko zaplete že pri odkupu zemljišč, nekateri investitorji tudi nerazumno dolgo čakajo na sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Možni so še zapleti pri projektiranju in pridobivanju ustreznih soglasij, med samo gradnjo ali pri financiranju. Ko investitor dobi bitko z birokratskimi postopki, pa ga čaka še izbira izvajalca gradbenih del. Dobri in zaupanja vredni gradbinci so namreč precej zasedeni, kar investitorjem povzroča dodatne preglavice.

Uspešnica za investitorje

"Zaradi lakote kupcev po novih stanovanjih bodo projekti, ki bodo v kratkem prišli na ljubljanski trg nepremičnin po normalnih cenah oziroma celo nekoliko napetih cenah, z vidika prodaje in dosežene prodajne cene za investitorje zagotovo uspešnica. Ne vemo pa, koliko časa bodo takšne tržne razmere še zdržale. Moč povpraševanja je namreč povezana z različnimi dejavniki na eni strani in razpoložljivo ponudbo nepremičnin na drugi strani," je prepričan Prskalo.

Ohlajanje gospodarske rasti, zaostreni pogoji kreditiranja in morebitna dodatna obdavčitev lastnikov nepremičnin zagotovo ne gredo investitorjem v prid.