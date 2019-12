Nadzorniki Petrola odločili: Berločnik je bil malomaren in nestrokoven

Nekdanja uprava Petrola pod vodstvom Tomaža Berločnika je izgubila zaupanje nadzornega sveta zaradi malomarnosti in nestrokovnosti pri pripravi gradiv o načrtih za obdobje 2020−2022, je na današnji skupščini Petrola povedal namestnik predsednice nadzornega sveta Sašo Berger. Za sporazum so se odločili, da bi se izognili sodnim postopkom in škodi za družbo.

Predlagani načrti uprave glede investicij in prevzemov ter posledično potrebne dodatne zadolžitve za obdobje 2020−2022 so močno presegali opredelitve strategije za obdobje 2018−2022, izračuni glede neto dolga pa so bili napačni. Nadzorni svet je upravo na to večkrat opozoril, a uprava opozoril ni upoštevala, je povedal namestnik predsednice nadzornega sveta družbe Sašo Berger. Predsednica nadzornega sveta je sicer Nada Drobne Popovič, ki je po odstopu uprave začasno prevzela vodenje družbe.

"Uprava je kljub opozorilom nadzornega sveta k vsaki različici gradiva predložila napačne projekcije zadolžitve, nepojasnjene investicije in napačne izračune neto dolga," je dejal Berger.

Nadzorniki ugotovili, da načrtovana zadolžitev ne bi bila potrebna

Uprava pod vodstvom Tomaža Berločnika je predvidela okoli 900 milijonov evrov zadolžitve (400 milijonov evrov več od predvidne v strategiji), od tega bi 150 milijonov evrov predstavljala izdaja podrejenega dolga. Nadzorniki so ugotovili, da zadolžitev s podrejenim dolgom, če bi bili izračuni pravilni, ne bi bila potrebna. Poleg Berločnika sta bila v upravi še Rok Vodnik in Igor Stebernak.

Dodatno so nadzorniki ocenili, da predvideno povečanje poslovanja kot posledica investicij in prevzemov ni bilo tolikšno, da bi opravičevalo načrtovano zvišanje dolga.

Berger: Pristop uprave je bil nestrokoven in malomaren

Nadzorniki so načrte uprave v oktobru obravnavali na štirih sejah, razlog za to je bilo po Bergerjevih besedah malomarno pripravljeno gradivo in iztekajoči se roki za oddajo zavezujočih ponudb za prevzem določenih podjetij. Berger je poudaril, da je bil pristop uprave "nestrokoven in malomaren" in da nadzorniki na podlagi predloženih gradiv niso mogli odločati.

Za sklenitev sporazuma o predčasnem prenehanju mandata so se odločili, ker bi morebitni dolgotrajni sodni postopki in nepredvidljiva sodna praksa vplivali na ugled družbe, ki bi lahko utrpela škodo.

Po njegovih zagotovilih je nadzorni svet o sporazumnem odhodu odločil soglasno. "Nadzorni svet se je odzval strokovno, neodvisno, pošteno in brez vplivov oziroma pritiskov ter na podlagi gradiv in izključno v dobro družbe," je zatrdil Berger.

Berločnik zavrnil očitke o nestrokovnih gradivih

Berločnik je na skupščini zavrnil navedbe nadzornikov o nestrokovnostih in napačnih ter pomanjkljivih gradivih za nadaljnje projekte. "Nekdanja uprava z zaposlenimi in zunanjimi strokovnjaki trdi, da to ni res," je zatrdil Berločnik.

Priznal pa je, da se je v gradivu za zadnjo oktobrsko sejo pojavil "lapsus". "V tem gradivu je nastal lapsus, ki pa ni in ne bi povzročil materialne ali druge škode. Ponavadi se takšno napako popravi, pri realizaciji posla pa se poišče najbolj optimalne rešitve," je dejal.

O uspešnosti dela nekdanje uprave po njegovem govorijo dozdajšnji rezultati dela. "Razvojna strategija je po našem mnenju pravilna," je ocenil. Med dosežki je naštel dosežene finančne kazalce v letih med 2010 in 2018 ter preobrazbo Petrola v "sodobno energetsko družbo". Ta ima po tako po njegovem "dober potencial za rast in širitev v regiji".

Izpostavil je še, da je družba v vseh teh letih močno znižala zadolženost. "Ni res, da smo želeli družbo prezadolžiti. Vse ključne projekte smo načrtovali financirati izključno v okviru bančnih zavez," je zagotovil nekdanji prvi mož Petrola.