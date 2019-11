Visoki zaslužki Matjaža Hana s Petrolom in državo #video

Javnost razburjajo visoki zaslužki, ki jih je vodji poslanske skupine SD Matjažu Hanu omogočala padla uprava Petrola pod vodstvom Matjaža Berločnika. Gre za politika, ki v državnem zboru neprekinjeno sedi že šestnajsto leto, od leta 2004, in za enega najvidnejših obrazov stranke, ki je na nedeljskem kongresu "neoliberalni kapitalizem razglasila za glavni vir gospodarske, socialne in politične krize".

Samo lani je družinsko podjetje Matjaža Hana M & M International iz Radeč s Petrolom sklenilo za kar 275 tisoč evrov poslov. In to v enem najbolj tipično neoliberalnih poslov, kar jih je: s čiščenjem Petrolovih bencinskih servisov pri nas in na Hrvaškem, z najetimi delavci z najnižjimi urnimi postavkami, so poročali v oddaji Planet 18.

Gre za isto podjetje, prek katerega je Han tiskal etikete za Pivovarno Laško. Donosen posel je s prodajo Heinekenu sicer izgubil, a v istem trenutku s prodajo svojih delnic Pivovarne Laško zaslužil okoli 210 tisoč evrov bruto. In ne samo to, poslanec Matjaž Han je vse te zasebne posle in milijonske zaslužke politično preživel. Brez komentarja je danes tudi prvi mož SD Dejan Židan.

Z državo zaslužil 205 tisoč evrov

Zavod za zaposlovanje, Petrol, služba vlade za lokalno samoupravo, Občina Radeče – to je le nekaj ustanov, s katerimi je poslovalo družinsko podjetje Matjaža Hana.

Z državo je od vstopa v parlament zaslužil 205 tisočakov, največ z zavodom za zaposlovanje. Gre za denar proračunskih uporabnikov, torej tudi davkoplačevalcev, so poročali v oddaji Planet 18.

Han je v podjetju M & M International polovični lastnik, direktorica je njegova žena Ljudmila. Prihodki družbe linearno rastejo v času, ko je lastnik vodja poslanske skupine SD, zadnja tri leta pa upadajo.

Janko Veber, nekdanji vidni član SD in glasni kritik v stranki, razrešen kot obrambni minister, je sprege že leta 2017 objavil na svojih profilih na Twitterju in Facebooku. Zasebnik na državnem je po Vebrovem mnenju prav njegov nekdanji kolega Han. Han je dobro zaslužil pri prodaji delnic nekdanjih državnih podjetij Pivovarne Laško in Mercatorja. S tem zapisom mu je očital kadrovanje v Luki Koper: "Matjaž Han bo s svojim podjetjem tiskal 'etikete', kot za Pivovarno Laško in Petrol."

S Petrolom služi že desetletje

Človek, ki je iz politike naredil posel, je že 16 let v ospredju stranke, ki z izjemo Janševega vladanja vztraja pri vladnem koritu. S Petrolom služi že desetletje. Njegove posle že leta razkriva Reporter, pred mesecem tudi Demokracija. Ko je bila ta še del državne srebrnine, je Han služil tudi s Pivovarno Laško. S tiskom etiket je ustvaril četrt milijona evrov prihodkov.

Politični buržuj Dejan Židan

Politični buržuj in bankomat za svoje prekmurske prijatelje, kot pravi njegov nekdanji sopotnik Veber, naj bi bil tudi njegov šef Dejan Židan. Ta se je najprej na položaj kmetijskega ministra, potem na prestol SD zavihtel iz prekmurske Panvite. Zanimiv je tudi tok državnega denarja v roke zasebnikov, tesno povezanih z Židanom. Hobotnica gospodarstvenikov, medijskih mogotcev in oblikovalcev javnega mnenja je od države prejela več sto milijonov.

Tudi na nedavnem programskem kongresu v Velenju so SD-jevi politiki jasno pokazali prihodnost korporativnega upravljanja. Vodilni gospodarstveniki iz Elesa, Slovenskih železnic, Elektra Maribor, Premogovnika Velenja v prvih vrstah potrjujejo tesno sprego s politiko in soodvisnost. Delujejo vsem na očeh. Ne samo Židan in Han, mnogi z dolgoletnim stažem politika. Nadvse pomenljivo je namreč, da danes izpostavljenih poslov noče komentirati prav noben od poslanskih kolegov. Toliko o predstavnikih ljudstva, ki so to očitno le za svoje kolege in svoje ter njihove globoke žepe, so še poročali na Planetu.