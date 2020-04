Na Brniku pristala druga pošiljka Pečečnikove opreme

Letalo z zaščitno opremo iz kitajskega Čengduja je na Letališču Jožeta Pučnika na Brniku pristalo ob 7.10. Iz družbe Fraport, ki upravlja brniško letališče, so nam sporočili, da so v prihodnjih dneh načrtovani še vsaj trije leti airbusa A330 iz Čengduja, s katerim zaščitno opremo v Slovenijo dobavlja podjetje v lasti Joca Pečečnika.

Slovenija je sicer v zadnjih dneh s Kitajske dobila več deset ton zaščitne opreme. Količina in vrsta zaščitne opreme v današnji pošiljki ni znana. V petek dopoldne in zvečer je na brniško letališče prišlo skupaj 27 ton opreme, zato je gospodarski minister Zdravko Počivalšek ocenil, da je Slovenija zdaj v položaju, da sama izbira, kaj bo nabavljala.

Zračni most med Kitajsko in Ljubljano so vzpostavili zavod za blagovne rezerve, slovensko veleposlaništvo na Kitajskem in podjetje Hisense, je pojasnil Počivalšek. Pomembno vlogo pa pri zagotavljanju opreme predstavlja prav logistični center v mestu Quingdao, od koder je prispela petkova večerna pošiljka. Ta omogoča lažjo koordinacijo in predvsem hitrejšo odpremo zaščitne opreme s Kitajske.

S Kitajske je v petkovi dopoldanski pošiljki prišlo 1,1 milijona FFP2 medicinskih mask s filtrom, 15.630 zaščitnih uniform za zdravnike in 1,7 milijona zaščitnih rokavic. To opremo je prav tako dobavilo Pečečnikovo podjetje Public Digital Infrastructure. V večerni sedemtonski pošiljki je bilo skoraj 600 tisoč troslojnih mask in 240 tisoč mask FFP2. "To nam skupaj z zjutraj poslano pošiljko omogoča, da bomo lahko v miru preživeli skoraj do prvomajskih praznikov," je v petek zvečer ocenil Počivalšek.

V Hisense Gorenju, Adrii Mobil in Elanu spet zaganjajo proizvodnjo

Nekatera podjetja, ki so zaradi novega koronavirusa začasno ustavila proizvodnjo, se počasi pridružujejo tistim, ki je niso ustavila ali pa so jo nadaljevala v zmanjšanem obsegu. V torek bodo proizvodnjo spet zagnali v družbah Hisense Gorenje, Adria Mobil in Elan, medtem ko so se v Revozu odločili, da bo proizvodnja stala tudi še ta teden.

Proizvodnja v tovarnah v Velenju se bo nadaljevala v torek, so potrdili v Hisense Gorenju, ki je proizvodnjo začasno zaustavil 23. marca. Tovarna pralnih in sušilnih aparatov je začela delo v petek, tovarna v Valjevu v Srbiji danes, tovarna Mora na Češkem bo zaživela v torek. V družbi načrtujejo, da bodo izpadle delovne dneve nadomestili s prerazporeditvijo terminskega koledarja.

Proizvodnjo bodo v torek med drugim spet zagnali v podjetju Hisense Gorenje. Foto: Ana Kovač

V družbi Adria Mobil, kjer so proizvodnjo začasno zaustavili 18. marca, so podporne in režijske službe za ustrezno organizacijo proizvodnje delo začele že prejšnji teden, v torek pa bo znova steklo delo na montažnih linijah. Da bi se izognili gneči, so uvedli drseč delovni čas, so minuli teden napovedali v družbi.

V Elanu se bo v torek na delo vrnila dobra polovica vseh zaposlenih, so dejali v družbi, ki je proizvodnjo začasno ugasnila sredi marca. "Pri tem pa bomo reorganizirali izmene tako, da bo v vsakem prostoru hkrati čim manj zaposlenih," so napovedali in dodali, da bodo število navzočih zaposlenih povečevali postopno ter v skladu s potrebami delovnega procesa in splošnim stanjem v državi.

V Revozu zagon proizvodnje zamaknili za teden dni

Revoz, ki se je spogledoval z idejo, da bi proizvodnjo prav tako zagnal v torek, je to prestavil za en teden. Vendar je tudi zagon 20. aprila še vprašljiv. To je namreč odvisno od vnovične vzpostavitve javnega prevoza v Sloveniji ter od dobave sestavnih delov in dogajanja v Franciji in Španiji, je v četrtek povedal Revozov sindikalist Slavko Pungeršič.

Medtem so številna proizvodnja podjetja kljub omejevalnim ukrepom države za zajezitev širjenja koronavirusa ohranila delovanje proizvodnje. Ob živilskih in infrastrukturnih podjetjih ta teče med drugim v Leku, Krki, Siju, Tabu, Impolu, Uniorju, Cablexu, Domelu, Knauf Insulation itd.

V novomeškem Revozu so vnovičen zagon proizvodnje zamaknili še za teden dni. Foto: Gregor Pavšič

Nekatera med njimi, kot so Talum, Steklarna Rogaška, Hidria in Alpina, so proizvodnjo prilagodila manjšemu obsegu in v času epidemije delujejo v nekoliko zmanjšanem obsegu. V Steklarni Rogaška so za STA povedali, da bodo ukrep zmanjšanega obsega proizvodnje podaljšali še za en teden.

Medtem so v BHS Hišni aparati, kjer so proizvodnjo ustavili in nato v začetku marca vzpostavili poskusno delo na treh proizvodnih linijah, navedli, da bodo v tem tednu delali praktično s polnimi zmogljivostmi. "Na lokaciji Nazarje bo zato v torek navzoča že večina sodelavcev," so dodali. V vseh podjetjih zagotavljajo, da spoštujejo in izvajajo najstrožje ukrepe za zaščito zdravja zaposlenih, piše STA.