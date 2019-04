Ljutomersko podjetje kupilo Terme Banovci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posel bo sicer povsem končan šele čez nekaj mesecev, lastnik družbe Srečko Karba pa za toplice napoveduje odgovorno lastništvo, dobre zamisli in vlaganje v razvoj. Da je posel dogovorjen in prodaja v sklepni etapi ter da bo končana v nekaj mesecih, so potrdili tudi v Savi Turizem.

Kot je pojasnil Karba, bodo vodenje toplic zaupali ljudem, ki imajo pri tem izkušnje in si želijo izzivov. Dogovori z njimi so že sklenjeni, o imenih pa še ne želi govoriti. Za nakup so se odločili, ker imajo Banovci velike možnosti za razvoj turizma, pa tudi zaradi bližine.

Z zamenjavo lastnika sprememb za zaposlene ne bo, saj bo po pogodbi novi lastnik obdržal vse delavce, ki jih je okoli 50.

Terme kupili brez posojila

Sava Turizem mora zdaj najprej izločiti prodajano premoženje in ga prenesti na novo družbo, nakar bo ta z vsem premoženjem prešla k novemu lastniku. Pogajanja o poslu so trajala več kot dve leti.

Karba predvideva, da se jim bo naložba povrnila v 15 ali 20 letih. V prvem letu večjih sprememb ne načrtujejo, lotili se bodo le nujnih obnovitvenih del in infrastrukture, začenjajo pa pripravljati dolgoročne načrte, ki se jih zaradi negotovega nakupa prej niso lotili.

Podjetje Karba mge nekaj izkušenj v turizmu sicer že ima, saj je pred leti postalo lastnik hotela Slovenija v Rogaški Slatini. Nekaj časa so ga dajali v najem, pred dobrima dvema letoma prodali ruskemu kupcu, s tem denarjem pa so kupili Terme Banovci brez najemanja posojila.

Nova koncesija za rabo termalne vode, ki jo mora pridobiti novi lastnik, po prepričanju Karbe ne bo težava, sicer pa nameravajo vlagati tudi v boljše izkoriščanje vroče vode in varovanje okolja.

Terme Banovci delujejo 50 let, v hotelu je 24 sob, v apartmajskem naselju 130 postelj, možno je tudi taborjenje.

Podjetje Karba mge se ukvarja s projektiranjem, izdelavo in montažo oken, vrat, senčil, zimskih vrtov, čistih prostorov, garderob, kioskov, predelnih sten, stropov in fasad.