Kakšna bo usoda sobaric v portoroškem hotelu? #video

Sindikat gostinstva in turizma Slovenije opozarja, da gre pri prenosu zaposlenih na zunanje izvajalce, natančneje na Aktivo čiščenje, za škodljive prakse, ki vplivajo na socialni in materialni položaj delavcev. Zaposlene nikakor ne želijo preiti k družbi Aktiva čiščenje, saj so pretekle izkušnje za seboj pustile veliko težavnih preizkušenj. Več v zgornjem videoposnetku.