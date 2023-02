Že zdaj se zdi podoba portoroških teniških igrišč precej žalostna, potem ko so ta do nadaljnjega zaprta. Tam smo zadnji konec tedna srečali dve ljubiteljici tenisa, ki sta nam povedali, da zaprtje igrišč ne bo prineslo ničesar dobrega in da je to velik udarec za lokalno okolje.

Junija lani so Terme Čatež, lastnik portoroških teniških igrišč, občini Piran sporočile, da imajo hrvaškega kupca za teniška igrišča. A po mnenju nekaterih ta kupec sploh ni obstajal ali pa ni bil resen, saj ni prišel niti na obisk niti se o tej zadevi ni pozanimal. Občina je še pod prejšnjim vodstvom sprejela odločitev, da bo uveljavila predkupno pravico, cena zemljišč pa je znašala približno 4,6 milijona evrov. Novi župan Pirana Andrej Korenika je pred kratkim na tiskovni konferenci izjavil, da je cena za ta zemljišča previsoka. Dogovora niso dosegli, kar pomeni, da vrata teniških igrišč za zdaj ostajajo zaklenjena.

Foto: Boštjan Boh

Avstrijci niso mogli verjeti

Da je storjena škoda, se strinja tudi Damjan Dekleva, ki je bil zadnja tri leta menedžer teniških igrišč v Portorožu. Ta nam je v pogovoru zaupal, da je Portorož z zaprtjem igrišč po grobi oceni izgubil okoli 25 tisoč nočitev, kar vsekakor ni malo. Za največ nočitev so poskrbeli avstrijski gostje, ki so Portorož okupirali v spomladanskih mesecih, in sicer od sredine marca do sredine maja.

"Avstrijci niso mogli verjeti in pravijo, da se pri njih kaj takšnega ne bi moglo zgoditi. Prav tako smo izgubili vse zaupanje. Težko povem gostu, ki je k nam hodil 43 let, da se niso mogli dogovoriti in da so zaprli igrišča. To je pravzaprav smešno in žalostno. Prvi del sezone je že izgubljen in s tem tudi gostje. Ti so šli v sosednjo Istro, kjer so jih sprejeli z odprtimi rokami, in vprašanje je, kako jih bomo pridobili nazaj," nam je povedal Dekleva.

Foto: Boštjan Boh

Na slabšem ne bodo samo gostje, ampak tudi lokalni prebivalci, med katerimi je veliko število rekreativnih teniških igralcev. "Lahko povem, da imam pod svojim okriljem najštevilčnejšo rekreativno ligo na Obali, ki je nisem omenjal. Zdaj imam tudi sam težave, saj 150 rekreativcev v posamični konkurenci in konkurenci dvojic ne ve, kje bodo igrali. Vsekakor je to lokalna težava. Igrišča na Obali se krčijo, medtem ko je teniških igralcev ogromno. Trenutno imamo v piranski občini na voljo le štiri igrišča," nam je še povedal sogovornik in poudaril, da je prvi del teniške sezone zagotovo izgubljen.

Emma Raducanu, britanska teniška igralka, je lani prav tako igrala na turnirju v Portorožu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Samo lani smo videli kar nekaj teniških zvezdnic

V obmorskem mestu pa smo poleg rekreativnih teniških igralcev lahko videli tudi vrhunske teniške igralke in igralce. Samo lani na turnirju serije WTA v Portorožu so bila prisotna številna znana svetovna teniška imena. Med njimi sta bili tudi Jelena Ribakina, aktualna zmagovalka Wimbledona, in Britanka Emmo Raducanu, ki je leta 2021 na OP ZDA poskrbela za eno najbolj senzacionalnih zmag na turnirjih za grand slam. In po besedah vodilnih je bil turnir v Portorožu na zelo dobrem glasu. Igralke so se zelo rade vračale.

Foto: Bojan Puhek

V iskanje nove lokacije za organizacijo turnirja so se bili prisiljeni obrniti tudi na Tenis Slovenija. Tam so nam povedali, da pri vsaki spremembi vidijo novo priložnost za izboljšavo. In tudi v tem primeru je tako. Kaj natanko imajo v mislih glede turnirja oziroma lokacije, nam še ne morejo izdati. Je pa imel turnir v Portorožu svoje prednosti in slabosti.

"Zagotovo je ena izmed boljših stvari, da je bila lokacija izjemna. Tam smo se res dobro počutili in tudi turnir je bil dobro obiskan. Žal nismo imeli prave podpore lokalne skupnosti. Morate vedeti, da nas je vse skupaj drago stalo, saj Portorož ni poceni. S finančnega vidika bomo poskusili na novi lokaciji to izboljšati. Ena izmed slabosti je bil tudi slab obisk. Izgubili bomo prednost čudovite lokacije, ampak v preostalih segmentih pa verjamem, da bomo nadgradili dogodek," nam je povedal Gregor Krušič, direktor Tenis Slovenija, in ob tem poudaril, da se nastalega položaja niti za trenutek niso ustrašili ali da bi pri njih zavladala kakršnakoli panika.

Krušič nam je ob tem še zaupal, da pogovori o novi lokaciji turnirja že aktivno potekajo in da je veliko zanimanja za organizacijo takšnega teniškega dogodka. "Interes je velik, ker je ta športni dogodek na sporedu vsako leto. To je naša prednost."

Foto: Vid Ponikvar

Tenis v Portorožu že vse od leta 1911

Center v Portorožu je bil zgrajen leta 1976. Razprostira se na kar 35 tisoč m2 uporabne površine, ki je namenjena tako športnim kot tudi kulturnim in zabavnim dejavnostim. V vseh teh letih je teniški center v tej regiji postal zelo znan. Zagotovo mu je organizacija teniških turnirjev dala dodatno veljavo. Na njih so namreč nastopila nekatera aktualna in nekdanja svetovna imena tega športa, kot so Slobodan Živojinović, Goran Ivanišević, Daniil Medvedjev, Stefanos Cicipas, Venus Williams, Martina Navratilova … Sicer pa tenis v Portorožu poznajo že od leta 1911, ko so lahko zunanja igrišča uporabljali tudi devet mesecev na leto.

