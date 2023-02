Kaj kažejo leta?

V zadnjih letih smo lahko spremljali trend, kako se športna leta vrhunskih športnikov podaljšujejo. Za to so med drugim poskrbeli Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković, sestri Williams ... Pogledali smo, kako se je v zadnjih dvajsetih letih gibala povprečna starost najboljših dvajsetih teniških igralk in igralcev na svetu in kakšno je stanje danes.

Pri izračunu smo vzeli časovno obdobje zadnjih dvajsetih let (2003–2023), ob tem pa smo gledali dvajset najboljših igralk in igralcev na lestvici WTA oziroma ATP.

Graf povprečne starosti najboljših dvajsetih teniških igralk in igralcev v zadnjih dvajsetih letih.

Foto: Sportal Infografika: Klemen Snoj, Vir: WTA, ATP

Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, šteje 35 let, Rafael Nadal še leto več (36), lani pa je Roger Federer končal kariero pri neverjetnih 41 letih. Na podlagi podatkov teh treh igralcev bi pričakovali, da se je v zadnjih letih povprečna starost teniških igralcev precej dvignila. Pa je res tako?

Trenutno sta v prvi dvajseterici najstarejša Rafael Nadal in Novak Đoković. Prvi ima 36, drugi pa 35 let. Foto: Guliverimage

Petnajst let je šla krivulja navzgor

Leta 2003 je bila povprečna starost 20 najboljših igralcev skoraj 25 let (24,85) in v naslednjih 15 letih se je krivulja dvigovala. Najvišja je bila leta 2018, ko je bila povprečna starost nekaj več kot 28 let (28,35). Po tem letu pa smo lahko opazili, da je začela počasi padati, sploh v letu 2022, ko je starost znašala 26,5 leta, na začetku leta 2023 pa je povprečna starost teniškega igralca 25,3 leta.

V prvi dvajseterici danes le trije, ki imajo več kot 30 let Carlos Alcaraz, ki je trenutno poškodovan, je z 19 leti najmlajši igralec v prvi dvajseterici lestvice ATP. Foto: Reuters

Kot kaže, v moški konkurenci prihaja do menjave generacije. Največji preboj je uspel 19-letnemu Carlosu Alcarazu, ki je ta teden izgubil prvo mesto na svetovni lestvici. V prvi dvajseterici najdemo še enega 19-letnika. To je Danec Holger Rune. Italijan Lorenzo Musetti ima 20 let, medtem ko jih ima njegov rojak Jannik Sinner 21. Med prvo dvajseterico danes najdemo le tri igralce, ki so starejši od 30 let – Rafael Nadal (36), Novak Đoković (35) in Pablo Carreno Busta (31).

Trenutno najstarejša igralka med prvimi dvajsetimi na lestvici WTA je s 33 leti Belorusinja Viktorija Azarenka. Foto: Guliverimage

Kakšen trend smo opazili pri ženskah?

V ženski konkurenci smo ugotovili podoben trend, le da je bila povprečna starost žensk nekoliko nižja kot pri moških. Leta 2013 je bila povprečna starost razmeroma nizka, saj je bila starost najboljših 20 teniških igralk le 23 let. Že dovolj zgovoren je podatek, da so bile na prvih treh mestih zelo mlade igralke – Serena Williams (21), Venus Williams (22), Kim Clijsters (19). Med starejšimi je bila tistega leta Monika Seleš, ki je imela takrat 29 let.

Iga Swiatek, trenutno prva igralka sveta, ima 21 let. Foto: Reuters

Trend dvigovanja povprečne starosti je v ženski konkurenci trajal do leta 2016, ko je bila povprečna starost igralk 27,4 leta. Leta 2022 je znašala 25,4 leta, medtem ko je danes leto več – 26,4 leta. In kako je danes videti lestvica prvih treh? Na prvem mestu je 21-letna Poljakinja Iga Swiatek, druga je s 24 leti Belorusinja Arina Sabalenka, na tretjem mestu je 28-letna Tunizijka Ons Jauber.

Če v vrhunskem tenisu nisi zares dobro fizično pripravljen, lahko hitro pride do težav. To zelo dobro ve Emma Raducanu, ki se je lani pogosto spopadala s poškodbami. Foto: Guliverimage

Znanost gre naprej, a tenis je vedno bolj brutalen

Ob našem izračunu lahko ugotovimo, da se življenjska doba najboljših dvajsetih teniških igralk in igralcev daljša. Danes so priprava, trening in regeneracija vrhunskih športnikov veliko bolj kakovostni kot pred leti. Na drugi strani pa lahko vidimo, da je vrhunski tenis vedno bolj brutalen in fizičen. Če igralec zares ni dobro pripravljen, ga lahko telo hitro izda.

Pri tem lahko med starejšimi igralci zagotovo izpostavimo Novaka Đokovića, ki je pri svojih 35 letih videti še dovolj svež, medtem ko se zdi, da Rafaela Nadala vedno pogosteje pestijo poškodbe. Med mladimi pa lahko opazujemo Španca Carlosa Alcaraza, ki je moral zaradi poškodbe že izpustiti letošnji OP Avstralije. V lanski sezoni pa smo med drugim pravo serijo poškodb videli pri Emmi Raducanu, senzacionalni zmagovalki OP ZDA leta 2021.

Tabela povprečne starosti najboljših dvajsetih teniških igralk in igralcev v zadnjih dvajsetih letih.

Leto ATP/moški WTA/ženske 2003 24,85 leta 23,05 leta 2004 25,15 24,35 2005 25,25 23,75 2006 25 23,55 2007 23,75 22,2 2008 24,6 23,1 2009 24,2 23,35 2010 25,75 24,7 2011 26,3 24,9 2012 26,2 24,95 2013 26,7 25,4 2014 27,45 25,5 2015 28 26,4 2016 28,25 27,45 2017 28,2 27,2 2018 28,35 25,9 2019 27,7 25,9 2020 27,85 25,75 2021 28,25 26,1 2022 26,5 25,45 2023 25,35 26,45

Tabela: Klemen Snoj, Vir: WTA, ATP