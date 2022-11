V Goriških brdih spomladi začenjajo z gradnjo dolgo pričakovanega projekta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot 20 let je že, odkar so v Goriških brdih začeli razmišljati o gradnji term. Prvotne idejne zasnove so se spreminjale, lokacija pa je ostajala ista - Spa resort Brda bodo postavili v bližini Dobrovega. Zdaj je novogoriška družba BHR Resort in nepremičnine začela s pridobivanjem dovoljenj, graditi pa bodo predvidoma začeli spomladi. Zgoraj si lahko pogledate STA-jev videoposnetek projekta.

Na hribovitem območju med Dobrovim, Medano in Fojano je predvidena postavitev različnih turističnih sklopov, ki obsegajo spa program, bogato gostinsko ponudbo in luksuzni hotel. Ponudbo dopolnjujejo še manjše nastanitvene enote za udobnejše kampiranje ali tako imenovani glamping.

Želja investitorja, družbe BHR Resort in nepremičnine, je, da bi z novonastalim turističnim kompleksom v Goriška Brda privabiti še bolj raznovrstne obiskovalce in jim tako ponudili več novih doživetij, hkrati pa tudi vlili dodatni elan gospodarstvu v regiji.

Za gradnjo bodo uporabljali trajnostne materiale

Stavba, ki se bo s svojim videzom popolnoma zlila z okoljem, bo zgrajena s trajnostnimi materiali. "Naš največji izziv je bil, kako tak program umestiti," je povedala Nina Tešanovič iz SoNo arhitekti in nadaljevala: "Da poseg ne bil preveč vsiljiv, se bo odstranilo vrhnji nivo obstoječega hriba ter ga nadomestilo z etažami novega objekta organskih oblik." Ta bo tako s svojo pojavnostjo moderno interpretiral briško pokrajino, je dodala in menila, da se bo zaradi svoje oblike, ozelenjenih streh in uporabe naravnih materialov kljub velikosti popolnoma zlil z okolico.

Projekt načrtujejo na dobrih 14.500 kvadratnih metrov površin v petih etažah. Hotelski del bo sestavljalo 54 standardnih sob in 38 različnih suit, predvidenih je 17 glamping enot.

Briški župan: Projekt odpira priložnost številnih novih zaposlitev

Vrednost investicije je direktor družbe BHR Resort in nepremičnine Matej Lah ocenil na več kot 30 milijonov evrov, vendar dokončne ocene zaradi trenutnih razmer v gradbeništvu ni znal povedati. Del denarja so v projekt Spa resort Brda že vložili tudi z nakupom potrebnih zemljišč za gradnjo.

Nad začetkom uresničevanja projekta, za katerega se je trudil več kot 20 let, je navdušen tudi briški župan Franc Mužič: "Spa kompleks, ki se bo zgodil v prihodnjem letu, bo pomemben steber lokalnemu briškemu gospodarstvu. Spoštuje avtentičnost briške pokrajine, vključeval bo lokalne sezonske produkte, pripomogel bo h krožnemu gospodarstvu in doprinesel dodano vrednost briškemu turizmu in gospodarstvu, predvsem pa odpira priložnosti številnih novih zaposlitev, vetra pa bo dal tudi ustvarjanju dodatne ponudbe oziroma doživetij v Brdih."