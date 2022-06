Vinarji iz Goriških brd ne odpirajo le kleti, ampak tudi srca

V Brdih že 5. leto zapored ekipa Kontrabant skupaj z lokalnimi vinarji organizira spletno dobrodelno dražbo vin . Vsi namreč verjamejo, da je edino pravo vodilo za dolgotrajne in iskrene odnose v skupnosti "daš-dam". Tokrat zbirajo sredstva za socialno ogrožene družine in nadarjene otroke iz lokalnega okolja. Vinska dražba se je začela 30. maja in bo trajala do 7. junija do 12. ure . Za dražbo so vinarji podarili kar 39 kartonov svojih vin, med katerimi kraljuje rebula. Posebnost letošnje izdaje pa je Estetika enologije – slika na platnu mlade umetnice Gaje Velušček , ki je nastala ob odkrivanju skritih briških poti in kleti.

Spletna dražba je na voljo na naslednji povezavi: https://www.kontrabant.si/drazba/

Vsa sredstva bodo namenjena otrokom

Dražba bo izpeljana v sodelovanju z Rotary klubom Medana-Goriška. Vsa pridobljena sredstva z dražbe in vse druge prejete donacije bodo v celoti namenjene pomoči socialno najbolj ogroženim družinam v lokalnem okolju in tudi nadarjenim otrokom, ki si ne morejo privoščiti udejstvovanja na športnem, umetniškem in kulturnem področju. Organizatorji namreč verjamejo, da si prav vsi otroci zaslužijo imeti kar se da srečno otroštvo.

Ste že izbrali svoje vino? Več na: https://www.kontrabant.si/drazba/

Darujete lahko tudi, če se dražbe ne udeležite

Dobrodelnost nima meja! "V vsakem trenutku smo lahko človekoljubni, če tako čutimo in si tega želimo, zato … Če nisi ljubitelj vin ali ne želiš sodelovati na dražbi oziroma želiš darovati v vsakem primeru – ne glede na izid dražbe, lahko seveda še vedno daruješ in tako narediš nekaj dobrega za naše otroke," so prepričani v ekipi Kontrabant, kjer se že veselijo, da bodo z izkupičkom otrokom risali nasmehe na obraze.

Kdo so kontrabantarji?

Kontrabantarji so ljubitelji Brd in vina, ki jih druži navdušenje nad vinorodno pokrajino. In prav to jih je povezalo z lokalnimi vinarji na slovenski in italijanski strani. Skupaj z njimi snujejo edinstvena doživetja, eno bolj znanih je prvi slovenski vinski safari. Na drugi junijski konec tedna pa že nekaj let zapored organizirajo DOK Brda – Dneve odprtih kleti. Letos bo 11. in 12. junija svoja vrata odprlo kar 37 vinarjev, ki bodo obiskovalce popeljali v čarobni svet vin. Dobrodelna dražba je tako uvod v nepozabni briški konec tedna, posvečen kraljici rebuli in drugim okusom žlahtne kapljice. Na dogodku bo razglašen tudi izkupiček dražbe.

Sodelujoči briški vinarji

Na letošnji dražbi sodeluje 37 vinarjev z 39 kartoni vin. Izklicna cena za karton je 90 evrov. Poleg vin se po izklicni ceni 270 evrov draži še slika lokalne umetnice Gaje Velušček, ki je nastala prav za ta namen. Organizatorji se vsem vinarjem iskreno zahvaljujejo za njihov prispevek in širjenje humanitarnega duha.

Preverite, kateri vinarji ponujajo svoja vina na dražbi: BENEDETIČ

BUŽINEL

ČARGA 1767

CAROLINA JAKONČIČ

DANILO MAVRIČ WINES

DOMAČIJA BIZJAK

DOMAČIJA RADIKON

DOMENIS

EDI SIMČIČ

ERZETIČ

IAQUIN

JOŽKO MAVRIČ

KLET BRDA

DE BAGUER

KMETIJA ŠIBAV DANJELA

KRISTALVIN

KRISTANČIČ

MARJAN SIMČIČ

MORO WINES

MULIT

PERŠOLJA VINA

POSESTVO PINTAR

PRINČIČ

REJA VINO

ROKOVI VINOGRADI

RONK

ŠČUREK

ŠIBAU DUŠICA ŠIBAV

VALENTINČIČ

VINA FIKFAK

VINA MARKO SIRK

VINA MAVRIČ

VINA PULEC

VINA SOSOLIČ

VINA ŠTEKAR

VINA ZALATEL

VINARSTVO MUŽIČ

ZANUT

ROTARY KLUB MEDANA-GORIŠKA

