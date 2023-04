Kriminalisti po utopitvi dečka v Termah Ptuj ovadili animatorki

Deček se je januarja v Termah Ptuj udeležil udeležil rojstnodnevne zabave, za kar so v organizaciji Term Ptuj skrbeli animatorji in vaditelji tamkajšnjega plavalnega kluba. V Termah Ptuj so po nesreči poudarili, da je bilo v vodnem parku prisotno potrebno osebje, reševalci iz vode pa so otroku takoj nudili prvo pomoč in poklicali reševalno vozilo.

Vodja ptujskega tožilstva potrdila prejetje ovadbe

V Plavalnem klubu Terme Ptuj očitkov za časnik niso mogli komentirati, saj jih kriminalistična policija o tem, da je podala ovadbo zoper kogarkoli iz Plavalnega kluba Terme Ptuj, ni obvestila.

Vodja ptujskega tožilstva Janja Bernard Korpar pa je Večeru potrdila, da je tožilstvo 23. marca prejelo ovadbo zoper dve fizični osebi zaradi kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, izvršenega v sostorilstvu, in da je zadeva v reševanju pri pristojni državni tožilki.

Če bo tožilka ovadbo kriminalistov ocenila za utemeljeno, bo zoper ovadeni animatorki na ptujsko okrožno sodišče vložila zahtevo za uvedbo sodne preiskave. Osumljenima za kaznivo dejanje povzročitev smrti iz malomarnosti grozi kazen od šest mesecev do pet let zapora, je še poročal časnik.