Ob 21.38 je v naselju Rimske Toplice v občini Laško zagorela savna v hotelski sobi. Gasilci PGD Laško, Rimske Toplice, Sedraž, Rečica in Zidani Most so v sodelovanju s Civilno zaščito Laško evakuirali hotelske goste, pogasili in prezračili prostore. Požar je povzročila napaka na regulatorju ventila talnega konvektorja.