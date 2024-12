Rimske terme bodo po novoletnih praznikih postale prve v Sloveniji, namenjene izključno gostom, starejšim od 14 let. Kot so pojasnili v družbi, so na takšno odločitev pomembno vplivale pobude gostov. Po besedah direktorja in lastnika term Valerija Arakelova si namreč številni želijo okolje, kjer bi se lahko sprostili brez vrveža in motenj.

K lažji odločitvi za spremembo je prispevalo dejstvo, da imajo v bližini terme z bogato ponudbo za družine z otroki, so še pojasnili v termah.

Kot je razvidno iz lanskega poslovnega poročila, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa, je Rimske terme, ki zaposlujejo okrog 100 delavcev, v letu 2023 obiskalo 41,5 odstotka domačih in 58,50 odstotka tujih gostov.

Poslujejo v rdečih številkah

Lanski čisti prihodki so znašali dobrih sedem milijonov evrov, leta 2022 pa so bili zabeleženi v višini 6,3 milijona evrov. Rimske terme so lani izgubo, ki je leto prej znašala 402.980 evrov, še povečale na 690.578 evrov.

Kot so za STA povedali v Rimskih termah, je eden od glavnih vzrokov za lansko izgubo visok strošek električne energije. Letos imajo terme zakupljeno električno energijo, zaradi boljše cene in ukrepov za znižanje porabe elektrike pa pričakujejo nižji strošek, so pojasnili.

Stroški energije v prvih šestih mesecih letos so tako znašali nekaj več kot 360.000 evrov, kar je skoraj 135.000 evrov manj kot v enakem obdobju lani. Vodstvo term pričakuje, da bodo stroški električne energije letos manjši za okoli 270.000 evrov glede na leto 2023.

Lani so sicer vlagali v nadgradnjo in posodobitev medicinskega centra z novimi napravami in storitvami, sredstva so namenili tudi za informacijsko tehnologijo ter zamenjavo televizijskih sprejemnikov v hotelskih sobah.

Po navedbah vodstva družbe je obvladovanje stroškov ključnega pomena, zato družba letos posebno pozornost namenja tekočemu spremljanju stroškov in upravljanju z določenimi vrstami stroškov. Med njimi so ključni stroški energentov, surovin, materiala in dela, so še pojasnili.