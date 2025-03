Najboljši pomladni družinski oddih v najlepših kotičkih Slovenije

Ko se narava prebudi in sončni žarki prijetno ogrejejo dneve, je čas za nepozabne družinske trenutke. Pomlad je kot nalašč za raziskovanje, sprostitev in skupno ustvarjanje spominov – in prav na naših sedmih edinstvenih destinacijah Sava Hotels & Resorts boste našli popolno okolje za vaš oddih.

Dobrodošli v termalne raje Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Ptuj in Zdravilišče Radenci, naše hotele na Bledu, ki nudijo najlepše razglede na Blejsko jezero, in tri obalne resorte St. Bernardin resort Portorož, San Simon resort Izola in Salinera resort Strunjan le korak do morja! Od termalnih užitkov in obilice vodne zabave v raznolikih bazenih do čudovitih sprehodov v naravi in razburljivih doživetij za otroke – pri nas vsaka družina najde svoj kotiček veselja. Naj se vaša pomlad prepleta z doživetji, ki združujejo sprostitev, zabavo in pristno gostoljubje.

Prejemajte ponudbe za družine v svoj e-poštni nabiralnik in osvojite obilico vodne zabave za vso družino! Želite prejemati najboljše ponudbe za pomladni oddih z družino, obenem pa se potegovati za kopalne karte Aquapass, ki veljajo v petih vodnih parkih Sava Hotels & Resorts? Prijavite se na e-novičnik Sava Hotels & Resorts deset srečnih dobitnikov kompleta kopalnih kart Želite prejemati najboljše ponudbe za pomladni oddih z družino, obenem pa se potegovati za kopalne karte Aquapass, ki veljajo v petih vodnih parkih Sava Hotels & Resorts? Prijavite se na e-novičnik Sava Hotels & Resorts tukaj do 14. 3. 2025 in med vsemi prijavljenimi bomo izžrebalikompleta kopalnih kart Aquapass (ena odrasla + ena otroška) . Združite prijetno s koristnim in se prepustite razvajanju v najlepših kotičkih Slovenije – v termah, na Obali ali na Bledu!

Foto: Sava Hotels & Resorts

DEVET RAZLOGOV, ZAKAJ SO LETOVIŠČA SAVA HOTELS & RESORTS NAJBOLJŠA IZBIRA ZA POMLADNI DRUŽINSKI POBEG

1. Družinam prijazne namestitve

Na vsaki od sedmih destinacij lahko izbirate med udobnimi družinskimi namestitvami, kjer se boste počutili kot doma! Družinske sobe, praktični apartmaji, prikupne tradicionalne ali mobilne hiške – izberite namestitev, ki najbolj ustreza potrebam in željam vaše družine.

Foto: Sava Hotels & Resorts

2. Raznoliki bazeni z igrali

Vodni parki, urejena tematska kopališča in otrokom prijazni bazeni, kjer bodo lahko samozavestno naredili prve plavalne zamahe – pri nas priložnosti za vodne aktivnosti, popestrene z otroškimi igrali, počasno reko in drugimi vodnimi atrakcijami, nikoli ne zmanjka. Prepustite se sprostitvi in zabavi v termalni ali morski vodi in se prepričajte, zakaj je najboljša vodna zabava doma v letoviščih Sava Hotels & Resorts!

Foto: Sava Hotels & Resorts

3. Priložnost za odkrivanje lokalnih zgodb že v hotelih

Slovenija kar brsti od tisočerih zgodb, ki jih že stoletja pripoveduje lokalno prebivalstvo. Tudi nas so pritegnile in jih zato pripovedujemo svojim gostom. S katerimi nameni so podarjali lectova srca na Bledu? Kaj so kuhale čarovnice v okolici Radencev? Kako je videti tradicionalno prekmursko pletenje slame oziroma koruznega ličkanja ter katero drevo in zakaj je simbol slovenske Istre? Spoznajte bogastvo lokalnih zgodb skozi arhitekturo, opremo in ponudbo naših letovišč!

Foto: Sava Hotels & Resorts

4. Lokalni okusi – prirejeni tudi za otroške želodčke

Pri nas se spoznavanje s pestrimi lokalnimi kulinarikami različnih slovenskih pokrajin začne že v letovišču! Razvajamo vas z večeri lokalne gastronomije, ob kateri si boste obliznili prste, poskrbeli pa smo tudi za to, da na menijih ne manjkajo najljubše otroške jedi, ki navdušijo še tako izbirčne najmlajše goste!

Foto: Sava Hotels & Resorts

5. Pestra animacija in simpatične maskote

Vsa naša letovišča za najmlajše pripravljajo raznolik animacijski program, poln gibalnih aktivnosti, ustvarjalnih delavnic in učenja skozi igro. V naših igralnicah otroke rade presenetijo tudi naše simpatične destinacijske maskote! V Termah 3000 je to Štrk Viki, v Termah Ptuj Raček Vili, v Zdravilišču Radenci Veverička Muki, hotelih na Bledu Labodek Zaki, na Obali pa Delfinček Billy!

Foto: Sava Hotels & Resorts

6. Popolna izhodišča za odkrivanje okolice

Naša letovišča ležijo v najlepših delih Slovenije, obkrožena s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, ki čakajo na to, da jih odkrijete! Obiščite lokalne turistične kmetije, skrite kotičke slikovite pokrajine s kolesom ali peš in ustvarite nepozabne spomine skozi odkrivanje skrivnosti okoliških posebnosti.

Foto: Sava Hotels & Resorts

7. Aktivnosti na svežem zraku

Vas skrbi, kje bi lahko vaši najmlajši sprostili presežke energije? Pri nas je možnosti za to več kot dovolj! Pridružite se vodenim vadbam v bazenih in na kopnem, sprehodom in pohodniškim izletom v bližini letovišč, odigrajte družinsko tekmo v mini golfu ali si izposodite kolesa in se podajte na družinski izlet na svežem zraku, ki vam bo dal dodaten zagon za ustvarjanje nepozabnih družinskih spominov!

Foto: Sava Hotels & Resorts

8. Idealna sprostitev za starše

Oaza sprostitve, svet meditacije, poživljajoča regeneracija telesa in duha. Mineralna kopel tisočerih mehurčkov, ki nežno boža vašo kožo in jo naredi kraljevsko. Vonj cvetočih panonskih travnikov za razvajanje prav vseh čutov. Splet lepotnih ritualov starega Rima in sodobne lepotne umetnosti. Pogled na enega najlepših jezer na svetu ali morske valove, medtem ko vas ovija toplina savne. Vstopite v naše edinstvene wellness centre v najlepših kotičkih Slovenije , v katerih bodo strokovnjaki za wellness vaše telo umirili, prerodili in mu dali božanski navdih.

Foto: Sava Hotels & Resorts

9. Odkrivajte Slovenijo s pravljicami in pripovedkami

Počitnice z otroki se navadno vrtijo okoli aktivnosti in izletov, ki so namenjeni prav njim. Kaj je lepšega, kot spoznavanje in odkrivanje novih pokrajin skozi oči najmlajših? Raziskovanje počitniške lokacije prek lokalnih pripovedk pa bo počitnice naredilo še bolj pravljične! Predstavljamo vam očarljive pravljice in pripovedke, ki odkrivajo tančice Pomurja, Bleda, slovenske Obale in Štajerske. Odkrijte jih med družinskimi počitnicami v najlepših kotičkih Slovenije!

Foto: Sava Hotels & Resorts