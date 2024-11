V Termah Snovik pripravljalna dela za 22 milijonov evrov vredno naložbo

V Snoviku nameravajo v letu in pol zgraditi hotel, dograditi in razširiti velnes, prestaviti cesto, ki vodi do apartmajskega naselja, in postaviti oporne zidove. Zgradili bodo tudi konzolno parkirno ploščad. V Termah Snovik so v sredo za naložbo, ki je z 22 milijoni evrov od začetkov delovanja družbe pred 30 leti, kot tudi na področju kamniškega turizma, postavili temeljni kamen.

Po besedah Katarine Adam, direktorice Term Snovik, polaganje temeljnega kamna za nov hotel kaže na zavezanost podjetja razvoju, ki združuje naravo, zdravje in trajnostni napredek Tuhinjske doline, Kamnika in Slovenije kot zelene turistične destinacije.

Projekt prinaša številne pozitivne posledice za lokalno skupnost in gospodarstvo, saj bo zagotavljal nova delovna mesta in priložnosti za mlade, hkrati pa bo omogočil razširitev turistične sezone skozi vse leto, pišejo na spletni strani Modre novice.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na dogodku poudaril, da se z investicijo dviguje raven kakovosti turistične ponudbe v osrednjeslovenski regiji in državi. Dodal je še, da projekt odraža vse ključne vrednote ministrstva, kot so trajnost, energetska učinkovitost, skrb za okolje in vrhunska uporabniška izkušnja.

Posodobiti je treba komunalno in prometno infrastrukturo

Kamniški župan Matej Slapar je ob polaganju temeljnega kamna dejal, da se veseli novih priložnosti, ki jih investicija prinaša v Tuhinjsko dolino in Kamnik, in verjame, da bo projekt zaključen v dveh letih, kot je načrtovano. Dodal je še, da se je Občina Kamnik zavezala, da bo poskrbela za kanalizacijsko omrežje in korenito izboljšano prometno infrastrukturo v dolini.

V termah so namreč še vedno na lastnih vodnih virih in biološki čistilni napravi. Po zagotovilih direktorice Adam naprava sicer zadostuje tudi za pokritje potreb po odprtju novih investicij, a si kljub temu želijo, da bi bila tako kanalizacijsko omrežje kot prometna infrastruktura urejena že do konca gradnje.

Zaključek projekta čez leto in pol

Odprtje novih pridobitev v Snoviku je predvideno junija 2026. V hotelu bodo štiri nadstropja, s skupno 75 sobami v leseni konstrukciji za več kot dvesto gostov. Poleg neposrednega dostopa do bazena in novega velnesa bodo v njem med drugim na voljo še restavracija in kavarna, kolesarnica ter kongresni center. V novem velnes centru je predviden nov notranji bazen, center Kneipp in še drugi prostori za razvajanje ter zdravstvene storitve.

Financiranje so v Termah Snovik zagotovili s pomočjo lastnih sredstev, dokapitalizacije, sredstev ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (v višini 1,8 milijona evrov) ter posojil.