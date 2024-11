"Če v tej državi, v Evropi in v svetu ne bo miru, potem turizem ne bo imel velike perspektive," je poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport. Zdi se mu, da Evropa in svet ne gresta v pravo smer, ob čemer je poudaril, da je "boljši dogovor o slabem miru kakor pa neke dobre vojne".

Glede dogajanja v Sloveniji pa se je Han obregnil ob nekatere zadnje vladne ukrepe. "Ker tisto, kar delamo, ni v redu za gospodarstvo – razni odklopi, štempljanje, razne omrežnine in tako naprej ta trenutek ne koristijo," je navedel.

Izpostavil je potrebo po pragmatičnosti in realnosti, tudi ko gre za upoštevanje evropskih direktiv. "Mogoče moramo pogledati na realno stanje ta trenutek in kakšen ukrep, ki je potreben, sprejeti kakšno leto pozneje, da preživimo v tem času," je dejal.

Vse pa ni slabo

"Slovenci smo včasih negativni, za kar ni nobene potrebe. Nenazadnje živimo v eni najvarnejših in najlepših držav na svetu, moramo pa izkoristiti ta svoj položaj," je poudaril. Slovenija si je v preteklih letih ustvarila ugled trajnostne zelene destinacije, to pot pa mora po Hanovi oceni nadaljevati.

"Vesel sem, da nas v Evropi nekatere države zdaj posnemajo. Saj veste, ko si prvi, je drugemu bistveno lažje v zavetrju, kdaj pa kdaj nas prehiteti, ampak vseeno, mi smo država, ki je to začela, in mislim, da smo na pravi poti," je dejal.

Več stebrov okrevanja in odpornosti

Da je treba "zeleno zgodbo" nadaljevati, je prepričana tudi direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak Olaj. Na Dnevih slovenskega turizma je med drugim predstavila stanje panoge v procesih okrevanja in odpornosti po pandemiji covid-19. Slovenija je okrevala hitreje od evropskega in svetovnega povprečja in rezultate praktično izenačila s predkoronskim letom 2019.

Odpornost je po njenih pojasnilih sposobnost panoge, da prenese šoke, ki smo jim priča v zadnjem obdobju, je poudarila Pak Olaj in naštela pandemijo, vojne, naravne nesreče in gospodarske krize. "Če je turizem odporen, lažje premaguje krize," je poudarila in spomnila, da je Slovenija po v luči pandemije oblikovala več stebrov okrevanja in odpornosti. Med drugim so v ospredje postavili zagotavljanje varne in trajnostne izkušnje, povrniti so želeli zaupanje turistov. "To je tisto ključno, kar je pomembno za odpornost v turizmu," je dejala.

Za zagotovitev varne trajnostne izkušnje po njenih besedah niso pomembna zgolj okoljska vprašanja, reševati je treba tudi varnostna, socialna, ekonomska in politična vprašanja. "Stvari je treba reševati z roko v roki."

Turisti, kot je dodala, zahtevajo vse bolj trajnostne izkušnje in trajnostno ravnanje, strožje pa področje ureja tudi Evropska komisija. "Dejansko smo se znašli v nekem precepu, na eni strani se zmanjšuje osredotočenost na trajnost, mnogi menijo, da znižuje celo konkurenčnost, na drugi strani javnost zahteva ureditev okoljskih vprašanj in EU to področje strožje ureja z direktivami," je izpostavila.

Spreminjanje gostoljubnega turizma

"Temelj uspešnosti je zaupanje. To je vrednota, ki presega številke in strategije," je v Laškem poudaril predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije Andrej Prebil. Po njegovi oceni je bistveno za uspeh zaupanje med vsemi, ki so vključeni v slovenski turizem – od ministrstva, STO, lokalnih skupnosti do posameznega ponudnika storitev.

Izzive je izpostavil tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Dotaknil se je ministrovih besed glede nekaterih vladnih ukrepov in dejal, da se lahko napačne stvari popravijo. "Verjamem, da bomo s skupnimi močmi tudi to naredili in nato začrtali tisti pravi načrt in bo šel lahko vsak izmed nas v pravo, želeno smer ter se bomo lahko posvečali tistemu osnovnemu poslancu tudi v slovenskih gostilnah – svojim gostom," je dejal Cvar.

Predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Černjak se je dotaknil gostoljubja, ki da se je v turizmu razvijalo in se še vedno spreminja. "V preteklosti smo ga dojemali predvsem kot prijaznost in ustrežljivost, danes pa pomeni oblikovanje celovite, edinstvene izkušnje," je dejal.

"Gostoljubni domačini, pogosto združeni v turističnih društvih, igrajo ključno vlogo pri tem. Sodobni turizem zahteva prilagajanje novim trendom, tehnologijam in seveda novim pričakovanjem, hkrati pa ohranja bistvo, in sicer da ponuja občutek domačnosti, povezanosti in vzajemnega spoštovanja. Slovenijo moramo graditi na podlagi turizma, ki vključuje sodelovanje različnih deležnikov lokalnih skupnosti, turističnih društev, podjetij, nevladnih organizacij in posameznikov. Le s skupnimi močmi bomo ustvarili trajnostni turizem, ki bo ohranil edinstvenost Slovenije," je dejal Černjak.

Dneve slovenskega turizma STO v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport organizira skupaj z vsemi večjimi partnerskimi institucijami. Glavni odločevalci, vodilni strokovnjaki ter predstavniki destinacij in turističnega gospodarstva danes razpravljali o najboljših poteh k odpornejšemu, trajnostnemu in gostoljubnemu turizmu.