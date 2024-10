Manj turistov je septembra ustvarilo več prenočitev

Nastanitveni obrati so septembra našteli 660.855 prihodov turistov, kar je odstotek manj kot septembra lani. Se je pa povečalo število prenočitev, in sicer za 0,4 odstotka na 1,6 milijona. V devetih mesecih je bilo skoraj 5,5 milijona prihodov, kar je na letni ravni pet odstotkov več, prenočitev pa je bilo s 14,1 milijona za štiri odstotke več.

Domači turisti so septembra ustvarili skoraj 126 tisoč prihodov in nekaj več kot 358 tisoč prenočitev, obojih je bilo manj kot v istem mesecu lani – prvih za 16 odstotkov, drugih pa za 12 odstotkov, so sporočili s statističnega urada.

Septembra med turisti več upokojencev

September zaznamuje konec šolskih poletnih počitnic, tako so največ prenočitev med domačimi turisti, več kot četrtino, ustvarili tisti iz starostne skupine 65 let in več. Njihova povprečna doba bivanja je bila s petimi prenočitvami najdaljša med vsemi starostnimi skupinami.

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 535 tisoč oziroma za tri odstotke več kot lani, prenočitev pa 1,2 milijona (78 odstotkov vseh) oziroma za pet odstotkov več. Med njimi je bila najbolj zastopana starostna skupina med 55 in 64 let, povprečna doba bivanja te starostne skupine je septembra znašala 2,3 prenočitve.

Iz tujine prednjačijo nemški gostje

Največ prenočitev med tujimi turisti so ustvarili gosti iz Nemčije; skoraj 280 tisoč prenočitev ali 23 odstotkov vseh tujih. To je bilo za štiri odstotke več kot lani. Največ jih je bilo starih med 55 in 64 let, največkrat pa so prenočili v Piranu in Ljubljani. Sledil je Bovec, ki je bil pred enim letom najpogostejša izbira.

Na tretjem mestu po številu prenočitev so bili turisti iz ZDA. Ustvarili so skoraj 70 tisoč prenočitev ali šest odstotkov vseh tujih. Gosti iz ZDA so največ prenočitev ustvarili v Ljubljani (44 odstotkov vseh njihovih prenočitev) in na Bledu (petino vseh njihovih prenočitev). Prevladovala je starostna skupina 65 let in več.

Turisti iz Združenega kraljestva, ki so se z nekaj več kot 61 tisoč prenočitvami (pet odstotkov vseh tujih) uvrstili na peto mesto, so prav tako največkrat prenočili na Bledu (29 odstotkov vseh njihovih prenočitev) in v Ljubljani (28 odstotkov). Tudi pri njih je bila najbolj zastopana starostna skupina 65 let in več.

V primerjavi z letom prej se je število prenočitev turistov iz ZDA povečalo za 21 odstotkov, tistih iz Združenega kraljestva pa za 11 odstotkov.

Največ nočitev v gorskih in obmorskih občinah

Največ prenočitev, 31 odstotkov vseh, so turisti ustvarili v gorskih občinah, največ na Bledu. S petino (21 odstotkov) vseh prenočitev so sledile obmorske občine, najbolj priljubljen je bil Piran, s 17 odstotki je sledila občina Ljubljana in s 16 odstotki zdraviliške občine na čelu z Moravskimi Toplicami.

Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah (38 odstotkov vseh njihovih prenočitev), na prvih treh mestih so bile občine Moravske Toplice, Brežice in Podčetrtek. Povprečna doba njihovega bivanja v teh treh občinah je bila približno tri prenočitve.

Med tujimi turisti so bile najbolj priljubljene gorske občine (36 odstotkov vseh njihovih prenočitev), v največjem številu so jih pritegnili Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Povprečna doba njihovega bivanja v teh treh občinah je bila približno dve prenočitvi.

V primerjavi s prejšnjim septembrom se je število turističnih prenočitev povečalo v Ljubljani (za 13 odstotkov) in zdraviliških občinah (za odstotek), medtem ko se je v gorskih in obmorskih zmanjšalo (v prvih za pet odstotkov in v drugih za odstotek).

Najraje prenočujejo v hotelih

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 699 tisoč oziroma 44 odstotkov vseh, povprečna doba bivanja je bila 2,4 prenočitve), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (24 odstotkov) ter kampi (13 odstotkov).

V hotelih je bilo en odstotek več prenočitev kot septembra lani, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah sedem odstotkov več, v kampih pa jih je bilo za devet odstotkov manj.

V prvih devetih mesecih leta so nastanitveni obrati našteli skupno skoraj 5,5 milijona prihodov turistov, kar je pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Ustvarili so 14,1 milijona prenočitev, kar je štiri odstotke več.

Tuji turisti so ustvarili tri četrtine vseh prenočitev oziroma 10,6 milijona prenočitev, kar je bilo za šest odstotkov več kot v istem obdobju lani. Domači turisti so skupno prenočili 3,5-milijonkrat ali za dva odstotka manj kot v istem obdobju lani.