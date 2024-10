Capri je ena najbolj priljubljenih italijanskih destinacij. Otok, ki ima manj kot 15 tisoč stalnih prebivalcev, v glavni sezoni privabi več deset tisoč obiskovalcev na dan. Od leta 2013 do leta 2023 se je število dopustnikov na otoku povečalo z dveh milijonov na 2,7 milijona na leto.

Župan Caprija Peppe Falco se po poročanju medijev zavzema za zakon, ki bi županom otokov in obalnih območij podelil več pristojnosti na področju turizma. Pozval je tudi ladjarske družbe, naj pregledajo vozni red trajektov, da bi bolje razporedili čas prihoda turistov na Capri in se tako izognili preveliki gneči.

Župan je opozoril, da so lani na otoku zabeležili 1.215 turistov na kvadratni kilometer. "Ta številka presega merilo tisoč turistov na kvadratni kilometer, ki je kritična točka za številne destinacije," je dejal. "Bolje moramo upravljati tok turistov, da bodo lahko obiskovalci v celoti uživali v lepotah našega otoka," je predlagal.

Množični turizem povzroča težave

Italijanska ministrica za turizem Daniela Santanche je obljubila, da bo organizirala okroglo mizo o težavah Caprija. Po njenih besedah je pomembno bolje porazdeliti prihod turistov skozi vse leto, a se Capri ne sme izolirati.

Množični turizem že nekaj časa povzroča težave v več italijanskih krajih. Benetke so skušale naval gostov spomladi zmanjšati s poskusno pristojbino za enodnevne obiskovalce, od avgusta pa so prepovedane turistične skupine z več kot 25 ljudmi in uporaba zvočnikov med ogledi. V središču Firenc mestni svet ukrepa proti oddajanju stanovanj v najem prek platform, kot je Airbnb, v Rimu pa razmišljajo o uvedbi vstopnine za ogled vodnjaka Trevi.