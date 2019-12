Kitajci našli novo tarčo v Sloveniji

Podjetje Duol, ki proizvaja in projektira napihljive hale in montažne konstrukcije, bo morda že v kratkem dobilo novega lastnika.

Njegov ustanovitelj, lastnik in direktor Dušan Olaj je namreč pred dnevi dobil ponudbo kitajske družbe za nakup Duola. Kot je za Siol.net pojasnil Olaj, "morebitnega kupca iz Kitajske oziroma njegovega agenta zanima nakup stoodstotnega deleža podjetja". "Ponudba je zelo zanimiva in jo zato tudi zelo resno proučujemo," je poudaril.

Dušan Olaj Foto: STA Na vprašanje, ali je sprejel odločitev o prodaji, je Dušan Olaj odgovoril, da "so začeli pogovore s kupcem": "V naslednjem tednu se srečamo. Računam, da bo do konca letošnjega leta vse jasno. V tem trenutku kupec izvaja osnovni pregled poslovanja."

"Bolj kot cena nakupa podjetja je v tem trenutku odprto vprašanje patentov in patentnih pravic Duola ter njihova prodaja in trženje," je dodal Olaj, letošnji prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za odmevne dosežke v gospodarstvu. Pred lanskimi državnozborskimi volitvami je bil kandidat stranke SD za vodenje ministrstva za gospodarstvo.

Kitajci prihajajo

Katera kitajska družba se zanima za Duol, Olaj ni želel razkriti. Dejal je le, da gre za družbo iz panoge.

Duol je sicer še eno slovensko podjetje, ki se je znašlo na radarju poslovnih skupin z Daljnega vzhoda. Lani je kitajska multinacionalka Hisense prevzela Gorenje, eno od največjih slovenskih poslovnih skupin. V istem obdobju se je ena od korejskih verig spletne prodaje zanimala za nakup Studia Moderna, a jo je nato njen ustanovitelj Sandi Češko prodal finančnim skladom.

Kitajska podjetja oziroma vlagatelji imajo v Sloveniji že v lasti Aerodrom Maribor, blejska hotela Lovec in Kompas, večinski delež Hranilnice Lon, druge najmanjše bančne ustanove v Sloveniji, in več nepremičnin. Njihova državna podjetja se že dlje časa zanimajo tudi za financiranje in gradnjo drugega tira Divača–Koper.

Foto: Duol

Od teniških igrišč do Nase

Olaj je podjetje Duol ustanovil leta 1992. Sprva se je ukvarjalo s prodajo hal za teniška igrišča. Danes je Duol svetovno uveljavljeno podjetje na področju projektiranja, proizvodnje in montaže napihljivih hal. Lani je ustvarilo približno devet milijonov evrov prihodkov, od tega le pet odstotkov v Sloveniji.

Med najpomembnejšimi Duolovimi trgi so Rusija, Skandinavija in največje evropske države, v zadnjih letih pa se je podjetje širilo v države Bližnjega vzhoda in Iran. Skupaj s podjetjem Lotrič meroslovje v Egiptu razvija in postavlja pilotni patentirani rastlinjak GreenDome. Decembra pa je v ZDA poslalo prvega od dveh napihljivih rastlinjakov, v katerih bo največji ameriški gojitelj konoplje gojil to rastlino.

V petdesetih državah je Duol prodal 1.500 pokritih površin, ki se uporabljajo za športne aktivnosti, koncerte, skladišča, za kmetijske in vojaške namene. Med njimi je tudi največja napihljiva hala na svetu s površino 15 tisoč kvadratnih metrov v Kazahstanu. Duol skupaj z Evropsko vesoljsko agencijo in ameriško Naso sodeluje tudi pri projektu razvoja uporabnosti membranskih tehnologij v vesolju.

Podjetje je vrsto let delovalo v Brezovici, kjer ima danes le še razvojno-raziskovalni center, laboratorij in prototipno delavnico. Del proizvodnje in logistike je že pred časom preselilo v Kamnik pod Krimom.