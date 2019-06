Slovensko podjetje sodeluje pri odpravi na Mars #video

Slovensko gospodarstvo že nekaj let dosega nadpovprečno rast, ki je dala zagon pozitivnim spremembam na številnih področjih. Izzivov je sicer še veliko, a se je mogoče z njimi ob premišljenem ravnanju in nadaljevanju pozitivnih trendov uspešno soočiti, so poudarili govorci ob odprtju osmega Vrha malega gospodarstva.

Malo gospodarstvo po številu družb predstavlja 98,8 odstotka celotnega slovenskega gospodarstva, po številu delovno aktivnih pa zavzema 54-odstotni delež. Mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki ustvarijo skupno 34,5 odstotka celotnih prihodkov in 22,5 odstotka celotnega izvoza slovenskega gospodarstva. K dodani vrednosti malo gospodarstvo prispeva 40,8 odstotka.

Predstavniki slovenskih malih in srednje velikih podjetij so se učili od tistih, ki so iz Slovenije prestopili na svetovni trg, morda kmalu stopijo tudi izven obličja zemlje. Eden takšnih je Duol.

"Kar se tiče samega programa osvajanja Marsa je predvideno, da bi nekje med letoma 2025 in 2028 na Mars zletela vesoljska ladja, kjer bi roboti postavili habitat. Ko bi pristala prva človeška posadka, bi se lahko naselila v tem habitatu," je za Planet povedal prvi mož Duola Dušan Olaj, ki je predstavil pot od prvega uspeha do zrelega podjetja. Izpostavil je pomen inovativnosti, drznosti, zanesljivosti in individualnega pristopa do strank. "Nikogar ni mogoče prehiteti, če stopamo po njegovih stopinjah. Za uspeh je treba biti izviren," je poudaril.

Počivalšek optimističen

Foto: STA Mala in srednje velika podjetja po besedah ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v slovenskem gospodarstvu predstavljajo tako velik delež, da bi današnji vrh lahko poimenovali Vrh jedra slovenskega gospodarstva. Spomnil je na spodbudne podatke o gospodarski rasti, katere posledica so številni drugi pozitivni učinki.

"Število zaposlenih v gospodarskih družbah se je lani v primerjavi z letom prej po podatkih Ajpesa povečalo za 30 tisoč. Te družbe so lani ustvarile za devet odstotkov več prihodkov kot predlani, njihovi prihodki na tujih trgih pa so se povečali za deset odstotkov na skoraj 40 milijard evrov. Raste tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, ki se je lani povečala za dva odstotka na 44.415 evrov, zrasla pa je tudi povprečna plača na zaposlenega," je naštel Počivalšek.

Kot ključni dejavnik nadaljnje rasti je izpostavil rast produktivnosti. "Tukaj vam prihajamo nasproti tudi na ministrstvu," je poudaril in pri tem navedel različne podporne mehanizme, med drugim vavčerje za pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem. "Poleg tega dobro veste, da lahko svojo produktivnost povečate z inovacijami in digitalizacijo," je dodal.

Gorjup o pomanjkanju kadra

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki dogodek organizira, Boštjan Gorjup, je napovedal, da bodo nadaljevali s prizadevanji za uresničitev zahtev malega gospodarstva. To so med drugim stabilno poslovno okolje s kratkimi administrativnimi postopki, popolna davčna razbremenitev 13. in 14. plače ter reforme javnega sektorja, zdravstva in izobraževalnega sistema.

Izpostavil je tudi problematiko pomanjkanja kadra, ki jo občuti večina podjetnikov. Strinjal se je, da brez celostne rešitve tega vprašanja ni mogoče zagotoviti stabilnega okolja za vzdržno rast.

"Vsaj na področju davčne razbremenitve regresa in dodatka za poslovno uspešnost smo uspeli narediti korak naprej, pa tudi pri oblikovanju enostavnejšega poslovnega okolja," je poudaril in dodal, da bodo podjetja v zameno za posluh dosegla še boljše poslovne rezultate.