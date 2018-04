Kdo so zmagovalci posla leta na slovenskih avtocestah

Na Darsu so namreč za Siol.net potrdili, da bodo v prihodnjih dneh sklenili pogodbi o izvedbi dveh od treh sklopov del na trinajstih cestninskih postajah. S 1. aprilom je Dars uvedel sistem elektronskega cestninjenja tovornih vozil v prostem prometnem toku.

Po naših informacijah je Dars za prvi in tretji sklop izbral ponudbi:

konzorcija Gorenjske gradbene družbe (GGD), Kolektorja CPG in Cestnega podjetja Kranj (CPK), ki bo porušil cestninske postaje Torovo in Hrušica na gorenjski avtocesti ter Vrhnika in Log na primorski avtocesti.

Stojan Petrič Foto: Bojan Puhek Njegova ponudba je vredna 10,47 milijona evrov brez DDV, bila pa je najcenejša med štirimi.Na razpisu za prvi sklop del so jih oddali še konzorcij, ki ga vodi KPL v lasti Mladena Milanovića Kaje, Iskra Dušana Šešoka in konzorcij slovenskih podjetij CVP-GVO-Javna razsvetljava.

Kolektorja CPG, ki bo v sodelovanju s CPK porušil devet cestninskih postaj na primorski avtocesti: Nanos, Dane, Logatec, Unec sever, Unec - jug, Razdrto - sever, Razdrto - jug, Postojna – sever in Postojna – jug. Ponudba je vredna skoraj osem milijonov evrov.

Za ta sklop del sta se potegovala še konzorcij, v katerem sta slovenski podjetij Makro 5 in Godina (pred leti je to podjetje sodelovalo pri gradnji protihrupnih ograj pri Celju), in italijanska družba Turchi Cesare. Njuni ponudbi sta bili le za sedem oziroma 21 tisoč evrov dražji od ponudbe, ki sta jo oddala Kolektor CPG in CPK.

Razcvet podjetja, ki so ga kupili iz stečajne mase

Konzorcija, v katerih sodeluje Kolektor CPG, bosta tako skupaj dobila za 18,5 milijona evrov poslov.

Dars je podjetju Euroasfalt pod vodstvom Hameda Ramića (na fotografiji) v času Knezove uprave zaupal gradnjo 46 milijonov evrov vredne druge etape avtocestnega odseka Draženci-Gruškovje. Foto: STA Tudi sicer gre družbi, ki jo je idrijski Kolektor iz stečajne mase Primorje leta 2016 odkupil za 18 milijonov evrov, v zadnjem času v poslih z Darsom zelo dobro. Lani je skupaj s CPK začela obnavljati viadukt Ravbarkomanda. 28 milijonov evrov vreden projekt bo končan septembra. Izbrana je bil tudi za izvajalca obnove vipavske hitre ceste 15 milijonov evrov.

V času vlade Mira Cerarja je Dars Kolektorju CPG plačal za 34 milijonov evrov del.

Rušiti bodo začeli maja

Po podpisu pogodb za oba sklopa del na cestninskih postajah bosta imela izbrana izvajalca del mesec dni za pripravo tehnološkega elaborata. Z rušenjem prvih trinajstih postaj bodo predvidoma začeli maja.

Precej bolj pa se zapleta z izbiro izvajalca del za rušenje ostalih petih cestninskih postaj: Vransko, Tepanje in Slovenske Konjice na štajerski avtocesti ter Drnovo in Krško na dolenjski avtocesti.

Najcenejšo, 7,85 milijona evrov vredno ponudbo je namreč oddal konzorcij, v katerem sta avstrijski gradbinec Kostmann in sevniško podjetje Rafael.

To je imelo vrsto let po zaslugi tesne povezanosti s Slovenskimi železnicami (SŽ) pomembno vlogo pri gradnji domače železniške infrastrukture. Za Dars pa je v času uprave Matjaža Kneza dobil posel pri gradnji protihrupnih ograj med Vrhniko in Brezovico.

Podjetje Rafael je imelo vrsto let po zaslugi tesne povezanosti s Slovenskimi železnicami (SŽ) pomembno vlogo pri gradnji domače železniške infrastrukture. Foto: Rafael.si

Zakaj so izločili najljubšega gradbinca SŽ

Toda konzorcij Kostmann-Rafael po neuradnih informacijah Darsu ni predložil ustreznih referenc in dokazil o izvedbi preteklih del.

Prav zato naj bi njegovo ponudbo že izločili in začeli pogajanja z drugim najcenejšim ponudnikom: Cestnim podjetjem Ptuj, ki je 8,7 milijona evrov vredno ponudbo oddal skupaj s sarajevskim gradbenim podjetjem Euro-asfalt. Temu je Dars v času Knezove uprave zaupal gradnjo 46 milijonov evrov vredne druge etape avtocestnega odseka Draženci-Gruškovje.

Spomnimo, prav v času oddaje ponudb za rušenje cestninskih postaj so v javnosti izbruhnile informacije, da je Euro-asfalt Zavodu 14, ki je tesno povezan s Stranko modernega centra (SMC), dobil 30.000 evrov donacije. V SMC so to takrat ostro zanikali.

Ostale ponudbe za omenjeni sklop del so oddali še konzorcij novomeškega Cestnega gradbenega podjetja (CGP) in celjske družbe VOC, ki jo obvladujeta Roman Moškotevc in Janez Škoberne (ponudba je vredna 9,26 milijona evrov), ter CVP v sodelovanju z GVP in Javno razsvetljavo (9,35 milijona evrov).