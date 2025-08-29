Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

29. 8. 2025
12.57

Koalicijski člani Knovsa zahtevajo pojasnila o sumu zlorabe komisije v aferi Dars

Janez Žakelj | V današnji zahtevi za sklic seje Knovsa koalicijski člani predlagajo več sklepov, med drugim, da se Knovs seznani z informacijami, povezanimi z afero Dars in nenapovedanim nadzorom pooblaščene skupine Knovs na policiji, izvedenem takoj po izbruhu omenjene afere. Prav tako predlagajo, da komisija predsednika Žaklja pozove, da zagotovi zakonito delo komisije in prepreči njeno zlorabo v politične namene. | Foto STA

V današnji zahtevi za sklic seje Knovsa koalicijski člani predlagajo več sklepov, med drugim, da se Knovs seznani z informacijami, povezanimi z afero Dars in nenapovedanim nadzorom pooblaščene skupine Knovs na policiji, izvedenem takoj po izbruhu omenjene afere. Prav tako predlagajo, da komisija predsednika Žaklja pozove, da zagotovi zakonito delo komisije in prepreči njeno zlorabo v politične namene.

Foto: STA

Koalicijski člani Knovsa zahtevajo nujno sejo komisije, na kateri pričakujejo pojasnila o sumu zlorabe komisije v aferi Dars "z namenom pritiska na delo policije ter parcialnih interesov NSi". Pričakujejo, da bo predsednik Knovsa Janez Žakelj (NSi) čim prej sklical sejo. Obenem pa ga pozivajo, naj resno razmisli o odstopu z mesta na čelu Knovsa.

Poslanci koalicijskih Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki so člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), so vložili zahtevo za sklic nujne seje komisije, saj ocenjujejo, da je v primeru Dars šlo za "nedopustno in grobo zlorabo pristojnosti Knovs, ki bi moral skrbeti za nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb, ne pa služiti parcialnim interesom ene politične stranke".

Na seji, za katero pričakujejo, da jo bo predsednik komisije sklical čim prej, si želijo jasnih pojasnil in dokazov vseh vpletenih.

Očitki z obeh strani

Policijska uprava Maribor je v začetku julija na Specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo proti štirim osebam. Očitajo jim zlorabo položaja. Gre za takratne poslance NSi Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi.

Tonin je že tedaj v izjavah za medije zanikal zlorabo nadzora Knovs, vladajoči koaliciji pa očital zlorabo policije.

Žaklja pozivajo k odstopu

V današnji zahtevi za sklic seje Knovsa koalicijski člani predlagajo več sklepov, med drugim, da se Knovs seznani z informacijami, povezanimi z afero Dars in nenapovedanim nadzorom pooblaščene skupine Knovs na policiji, izvedenem takoj po izbruhu omenjene afere.

Prav tako predlagajo, da komisija predsednika Žaklja pozove, da zagotovi zakonito delo komisije in prepreči njeno zlorabo v politične namene. Obenem želijo vodstvo Knovsa pozvati tudi, naj v postopku obravnave očitanega kaznivega dejanja vestno in strokovno sodeluje s policijo in pravosodnimi organi ter jim pri njihovem delu, skladno z zakonodajo, predloži vso zahtevano dokumentacijo.

Žaklja pozivajo tudi k odstopu, saj bi tako po njihovem mnenju odpravil "vsako senco dvoma o kredibilnosti in zakonitosti delovanja parlamentarne nadzorne komisije".

