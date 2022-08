Hrvaška znižuje DDV na drva in pelete ter uvaja ničelni DDV na solarne plošče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada bo paket konkretnih ukrepov za blažitev posledic energetske krize predstavila čez približno deset dni, je napovedal minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo ter podpredsednik vlade Oleg Butković po današnji seji vlade. Pri tem je poudaril, da redukcij elektrike in plina ne bo.

Hrvaška vlada je v parlamentarno obravnavo poslala predlog o znižanju stopnje davka na dodano vrednost za sekance, pelete, brikete in drva za ogrevanje s 13 na pet odstotkov ter ničelno stopnjo DDV za dostavo in vgradnjo solarnih plošč. Paket ukrepov za ublažitev energetske draginje bo sicer vlada predstavila v prihodnjih dneh.

Nižja, petodstotna stopnja DDV bo veljala tudi za daljinsko ogrevanje.

Ukrep je po besedah hrvaškega finančnega ministra Marka Primorca namenjen nadaljnji davčni razbremenitvi in blažitvi rasti cen. Veljal bo od dneva začetka veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost do vključno 31. marca 2023.

Predlagani ukrepi bodo prihodke državnega proračuna iz DDV zmanjšali za okoli 120 milijonov kun (16 milijonov evrov) letno.

