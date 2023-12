Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finančni ministri držav članic EU bodo skušali danes na videokonferenčnem zasedanju doseči dogovor o reformi evropskih javnofinančnih pravil, potem ko jim to pred dvema tednoma ni uspelo. Pred tem sta v torek zvečer stališča že uskladili Francija in Nemčija.

Španska ministrica za gospodarstvo Nadia Calvino, katere država trenutno predseduje Svetu EU, je v začetku meseca po zasedanju v Bruslju poročala o napredku v pogovorih. Povedala je, da so potrebna dodatna tehnična, pravna in tudi politična posvetovanja.

Kot so pojasnili viri pri EU, so v teh nekaj manj kot dveh tednih potekali intenzivni pogovori, da bi na današnjem neuradnem zasedanju prišli do soglasja.

Po neuradnih informacijah ostajata odprti še dve vprašanji. Prvo je hitrost zniževanja javnofinančnega primanjkljaja na raven, ki bo omogočala dovolj fiskalnega prostora pod tremi odstotki bruto domačega proizvoda (BDP) za odzivanje na šoke.

Poleg tega članice po navedbah virov še niso povsem usklajene glede možnosti odstopanja od večletnega načrta neto javnofinančnih odhodkov.

Finančna ministra Francije in Nemčije uskladila stališča

Španski kompromisni predlog, ki bo podlaga za sklepna pogajanja ministrov, ohranja osnovne elemente konec aprila predstavljenega predloga Evropske komisije. V okviru pogajanj so članice dodale določene varovalke, s katerimi bi zagotovili vzdržno zniževanje dolga ter fiskalni prostor za naložbe.

Že v torek sta se v Parizu sestala finančna ministra Francije Bruno Le Maire in Nemčije Christian Lindner, med katerima je v pogajanjih potekalo glavno merjenje moči. Pogovori so bili uspešni, saj sta pozno zvečer sporočila, da sta povsem uskladila stališča glede novih pravil pakta za stabilnost in rast.