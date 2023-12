Finančni ministri v Bruslju potrebujejo več časa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: STA

Finančnim ministrom držav članic EU ponoči ni uspelo doseči dogovora o reformi javnofinančnih pravil Unije, so po večurnih pogajanjih sporočili viri pri EU. Poudarili so sicer, da je bil dosežen napredek, delo pa bodo nadaljevali v prihodnjih dneh.

Špansko predsedstvo Svetu EU je po navedbah virov pri EU intenzivno delalo, da bi uskladili stališča, pri čemer so upoštevali vse države članice. Na mizo so dali tudi novo kompromisno besedilo. Kot so še navedli viri, je bil dosežen velik napredek.

"Za mizo je volja za sklenitev dogovora, a je potrebnega še nekaj dela. Potrebujemo pravno oceno in posvetovanja glede predloga," so povedali. Po neuradnih informacijah je usklajenega okoli 90 odstotkov besedila.

Že danes se bodo sicer finančni ministri sestali še na formalnem zasedanju v Bruslju, na katerem bodo govorili tudi o reformi fiskalnih pravil.

Španska ministrica Nadia Calvino je v četrtek pred večerjo zagotovila, da je španski predlog "zelo dobro uravnotežen". Zagotovil bo nadaljnjo fiskalno in finančno vzdržnost ter kredibilno zniževanje dolga, ki bo hkrati omogočalo naložbe v skupne evropske prioritete. Med temi je naštela zeleni prehod, digitalizacijo, socialo in obrambo.

Finančni ministri držav članic, med njimi minister Klemen Boštjančič, so se v četrtek zvečer sestali na neformalni delovni večerji na temo reforme javnofinančnih pravil EU.

Ohranja osnovne elemente konec aprila predstavljenega predloga Evropske komisije, je pojasnila Calvinova. To po njenih besedah pomeni, da pravila temeljijo na oceni tveganj in upoštevajo posebne okoliščine posameznih članic.

V okviru pogajanj so članice dodale določene varovalke, s katerimi bi zagotovili vzdržno zniževanje dolga in fiskalni prostor za naložbe, je dodala. Ravno podrobnosti teh varovalk so po neuradnih informacijah glavna odprta vprašanja.