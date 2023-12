V streljanju v Bruslju trije ranjeni

V streljanju na aveniji de la Toison d'Or v središču Bruslja so bile ranjene tri osebe, so sporočili s policije okrožja Bruselj/Ixelles. Kot je povedala tiskovna predstavnica policije Ilse Van de Keere, so bili o dogodku obveščeni okoli pol osme ure zvečer.

"Naši policisti so se nemudoma odzvali in pohiteli na kraj dogodka, kjer so našli tri poškodovane osebe, in nemudoma zavarovali območje," je še dodala Van de Keerova.

Do prihoda policistov so storilci s kraja že pobegnili.

Po najnovejših informacijah policijskega vira naj streljanje ne bi bilo povezano s terorizmom. Na trenutni stopnji preiskave pa dejstva kažejo na incident, v katerega so morda vpletene mestne tolpe.