Bruselj dal zeleno luč za sto milijonov evrov za odpravo posledic poplav

Evropska komisija je danes odobrila izplačilo sto milijonov evrov predplačila iz solidarnostnega sklada EU za obnovo po avgustovskih poplavah v Sloveniji. Preostanek od 400 milijonov evrov, za kolikor je zaprosila Slovenija, bo predvidoma izplačan prihodnje leto. Gre za največje predplačilo do zdaj v okviru sklada, je povedala evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira.

Kot so pojasnili na komisiji, bodo sredstva iz solidarnostnega sklada EU namenjena odpravi posledic in obnovi po avgustovskih poplavah. Med drugim za obnovo kritične infrastrukture, izvajanje ukrepov za zaščito kulturne dediščine, ki je bila prizadeta v ujmi, in tudi za financiranje čiščenja.

"Podnebne spremembe še naprej povečujejo pogostost in resnost naravnih nesreč. Pomoč iz solidarnostnega sklada je zdaj še pomembnejša kot kadarkoli, da bi omilili finančne posledice tovrstnih dogodkov, obenem pa dali upanje ljudem. Sloveniji stojimo ob strani, kar potrjuje tudi dejstvo, da je predplačilo v višini sto milijonov evrov največje do zdaj v okviru sklada," je ob tem povedala evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira.

Preostale tri četrtine prihodnje leto

Da bo Sloveniji za odpravo posledic poplav letos na voljo sto milijonov evrov, v letu 2024 pa dodatnih 300 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU, je že med obiskom v Sloveniji nekaj dni po poplavah napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Slovenija je prošnjo za sredstva iz sklada v Bruselj poslala 20. oktobra. Medtem ko za izplačilo predplačila ni potrebna potrditev v Svetu EU in Evropskem parlamentu, pa bo to potrebno pred izplačilom dodatnih 300 milijonov evrov.