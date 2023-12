Dušanu Mesu nov mandat na čelu Slovenskih železnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadzorniki Slovenskih železnic (SŽ) so Dušanu Mesu podelili nov štiriletni mandat na čelu družbe. Mes, ki SŽ vodi od leta 2012, bo nov mandat nastopil 25. marca 2024, so po četrtkovi seji nadzornega sveta danes sporočili iz SŽ.

Dušana Mesa tudi v novem mandatu čaka veliko izzivov. Ob obsežnih državnih investicijah, ki se odražajo tudi na pretočnosti v železniškem prometu, bodo z novim letom stekla še prva obsežna dela pri gradnji Potniškega centra Ljubljana, ki bodo še dodatno obremenile promet v in iz prestolnice.

Ob tem sicer SŽ pospešeno prenavljajo vozni park. Po prvi fazi nakupa 52 novih Stadlerjevih vlakov so poleti podpisale pogodbo za nakup še 20 novih potniških vlakov. Kot je tedaj izpostavil Mes, z njimi uvajajo več direktnih vlakov, kar bo skrajšalo potovalne čase predvsem med večjimi kraji.

Nekatere direktne linije bodo uvedli prihodnje leto, več pa leta 2025. Eden glavnih ciljev je čas potovanja z vlakom med Mariborom in Ljubljano skrajšati pod uro in pol.

Od lanskega aprila so SŽ tudi polovični lastnik skupine Nomago, ki ponuja avtobusne prevoze po državi in druge oblike mobilnosti. Pogodba jim je ob tem zagotovila izključno pravico pridobiti 100-odstotni delež do konca leta 2024, ki jo nameravajo izkoristiti.

Na področju tovornega prometa so železnice lani vstopile v partnerstvo s češkim EP Logistics International. S skupno družbo SŽ EP Logistika želita postati eden ključnih nosilcev tovornega prometa in logistike v regiji.

Skupina SŽ bo sicer letos predvidoma ustvarila okoli 700 milijonov evrov prihodkov, EBITDA bo znašal okoli 112 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pa okoli 45 milijonov evrov.

Stopnja zadolženosti skupine ostaja na nizki ravni, finančne obveznosti bodo konec leta znašale 125 milijonov evrov.

Konec leta bo v skupini SŽ 7070 zaposlenih.