Delavski punt v celjskem velikanu

Pred sedežem Cinkarne Celje se je danes zbrala večja skupina zaposlenih. Od uprave družbe, ki jo vodi Tomaž Benčina, zahtevajo izplačilo božičnice.

To sta že prejšnji teden zahtevala tudi svet delavcev in sindikat Cinkarne. Pred tem po naših informacijah od uprave nista dobila jasnih zagotovil o izplačilu božičnice. V Cinkarni, ki ima okrog 900 zaposlenih, jo po dogovoru izplačajo v prvih dveh mesecih novega leta, a le če družba pred tem doseže dober poslovni rezultat.

Prav v tem se skriva jedro spora. Cinkarna Celje namreč letos posluje precej slabše kot v zadnjih letih. Uprava ocenjuje, da bodo letošnji prihodki od prodaje znašali 166 milijonov evrov, kar je 22 milijonov evrov manj kot leto pred tem. V letu 2019 naj bi ostali na enaki ravni.

Kriza v panogi in Kitajci

Čeprav bo letošnji dobiček za dva milijona evrov višji kot lani, saj naj bi znašal 30 milijonov evrov, uprava že za drugo leto napoveduje drastični padec dobička – na 11 milijonov evrov. Če so za investicije v Cinkarni letos namenili 20 milijonov evrov, bodo prihodnje leto namenili polovico manj.

Glavni razlog za to je zmanjšanje povpraševanja, predvsem v drugi polovici leta, ki je po besedah uprave večje od njenih pričakovanj. Ob padanju povpraševanja po nosilnem izdelku Cinkarne, pigmentu titanovega dioksida (TiO2), ki je posledica velikih zalog in vdora kitajske konkurence na zahodne trge, so nižje tudi prodajne cene.

V Cinkarni, ki je letos delničarjem izplačala rekordnih 21,5 milijona evrov dividend, zato po oceni uprave ne bodo presegli zastavljenega načrta prodaje in dobička za letos. Kljub temu ostaja med najboljšimi v svoji panogi, na isti ravni pa bodo v letu 2019 ostali tudi stroški dela. Letos poleti je sicer Cinkarna zaposlenim izplačala 13. plačo.

Tomaž Benčina ni dosegljiv za komentar.

Neuradno: podpisan prodajni sporazum

Negotovost dodatno povečuje nejasna lastniška prihodnost Cinkarne. Največja lastnica celjske družbe je država, ki prek Modre zavarovalnice, Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) obvladuje okrog 46 odstotkov delnic.

Naštete družbe so po naših informacijah že podpisale sporazum o oblikovanju konzorcija za prodajo Cinkarne. Kdaj se bo začel nov postopek prodaje Cinkarne, uradno ni znano. Prejšnji postopek prodaje so lastniki ustavili zaradi napovedanih padajočih trendov poslovanja, ki so jih zaznali tudi posamezni špekulanti.

Pred pol leta so tako neuspelo namero za prevzem Cinkarne objavili vlagatelji iz Avstrije, ki so pri nas pred časom že kupili domžalski Helios, in pri tem želeli dobiti tudi ekskluzivno pravico do skrbnega pregleda, s čimer bi iz boja izločili morebitne konkurenčne ponudnike, ki bi bili pripravljeni plačati več.

Tečaj delnice zgrmel

Konec novembra, dan pred objavo slabših poslovnih rezultatov, je 4,5 odstotka delnic kupil uradno še vedno neznani vlagatelj, ki se skriva za fiduciarnim računom avstrijske Unicredit Bank Austria.

Sledil je strm padec vrednosti delnice Cinkarne. V petek je bila delnica Cinkarne Celje vredna le še 177 evrov, kar je najmanj od lanske jeseni. Novi skrivnosti solastnik je tako v slabem mesecu dni z delnicami Cinkarne ustvaril skoraj dva milijona evrov izgube.

Letos poleti, ko se je Cinkarna znašla na muhi avstrijskih prevzemnikov, je njena delnica sicer dosegla rekordno vrednost 274 evrov.

Koliko bo stala sanacija?

Pred kratkim je Cinkarna Celje na spletnem portalu ljubljanske borze objavila povzetek ekološkega tveganja za vodotoke zaradi onesnažene podtalnice na njeni proizvodni lokaciji.

Dve od teh sta označeni kot resno onesnaženo območje. Za ekološko sanacijo bodo v prihodnjih od petih do desetih letih namenili 5,8 milijona evrov. Rezervirali so jih v začetku letošnjega leta.

Cinkarno verjetno čaka še račun za sanacijo zemljine na otroških igrišč v Mestni občini Celje. Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi Jure Leben, jih je namreč razvrstilo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, na podlagi sprejete uredbe pa bodo sprejeli posamezne ukrepe. Del teh bodo na ministrstvu naložili tudi Cinkarni Celje.

