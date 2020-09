Prestižni stanovanjsko-hotelski objekt Šumi 15 let po začetku izvajanja projekta dobiva svojo podobo. Gradnja bo po napovedih investitorja, družbe Šumijev kvart iz sistema KD Group, dokončana konec leta 2021, stanovanja, katerih cena se bo gibala od 380 tisoč do 1,2 milijona evrov, bodo vseljiva spomladi 2022. V tistem letu bo zaživel tudi hotel.

Direktor družbe Šumijev kvart Miha Gostiša je na današnji predstavitvi ene od prvih večjih novogradenj v ožjem središču Ljubljane v zadnjih desetletjih spomnil, da je za investitorjem 15 let vzponov in padcev, obdobje pa so zaznamovali najprej težave pri pridobivanju zemljišč in nato zapleti pri pridobivanju gradbenih dovoljenj (postopek so morali ponoviti trikrat), finančna kriza pred desetletjem in tudi neuspešen poskus prodaje projekta drugemu investitorju.

Foto: Bojan Puhek Gradnja se je po vseh teh težavah začela leta 2018, danes pa je v tretjem nadstropju nad zemljo. Pred tem so imeli projektanti v ožjem središču Ljubljane velik izziv, kako se pri gradnji izogniti poškodbam sosednjih stavb. Po Gostiševih besedah jim je uspelo, uporabili pa so inovativno metodo z diafragmo, začasnimi piloti in tremi razpornimi ploščami.

Štirizvezdični poslovni hotel s 151 sobami

Gradnjo bodo po njegovih napovedih končali konec prihodnjega leta, stanovanja pa bodo vseljiva spomladi 2022. V tistem letu bo zaživel tudi hotel, katerega lastnica je družba Brtprule. Ta bo hotelski del v upravljanje dala španski verigi Barcelo Hotel Group. Hotel s 151 sobami bo imel znamko Occidental Hotels & Resorts in bo štirizvezdični poslovni hotel.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 Miha Gostiša, direktor podjetja Šumijev kvart. 4 / 8 Miha Gostiša, direktor podjetja Šumijev kvart. 5 / 8 Miha Gostiša, direktor podjetja Šumijev kvart. 6 / 8 Miha Gostiša, direktor podjetja Šumijev kvart. 7 / 8 8 / 8

Pretežni del novega Šumija bo sicer stanovanjski del s 96 stanovanji, v pritličju bodo tudi štiri trgovine, od katerih bo ena živilska, pod zemljo pa bodo štiri etaže, v katerih bo tudi garažna hiša s 335 parkirnimi mesti. Polovica garažne hiše bo namenjena širši javnosti, polovica pa uporabnikom Šumija.

Oddajanje prek platforme Airbnb ne bo mogoče

Gostiša je dejal, da bodo Šumi, z izjemo hotelskega dela, upravljali sami, saj želijo zagotavljati enotno podobo. Prav tako je že s pogodbami o prodaji stanovanj predvideno, da oddajanja nepremičnin v kratkoročni najem prek platforme Airbnb ne bo.

Objekt ob Slovenski cesti, ki je nastal na širšem območju nekdanje tovarne Šumi, je po Gostiševih besedah poseben zaradi zgodovine prostora, ki sega v čas rimske Emone, elitne lokacije v središču mesta ter arhitekturne zasnove z veliko steklenimi površinami, za katero investitorji verjamejo, da bo postala mestna ikona po zgledu Nebotičnika iz tridesetih let 20. stoletja.

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Stavba s šestimi nadstropji bo energetsko učinkovita, steklene površine bodo motorno senčene, stropi v stanovanjih bodo visoki, stanovalcem bodo na voljo najbolj sodobna tehnika in materiali. "Pri Šumiju nismo varčevali," je dejal Gostiša. V sredini bo velik zasebni atrij, kamor bodo obrnjeni spalni deli stanovanj.

Prodana naj bi bila že četrtina stanovanj

V Šumijevem kvartu, kjer skupno vrednost naložbe ocenjujejo na okoli 61 milijonov evrov, pri čemer bodo tretjino financirali z lastnimi sredstvi, preostalo pa z bančnimi posojili, računajo, da se bo investicija povrnila in da bodo ob tem ustvarili nekaj donosa, ki pa naj ne bi segel v dvomestne številke. Ob tem so prepričani, da bo nakup stanovanja v Šumiju trajna naložba, ki bo dolgoročno ohranjala ali povečevala vrednost.

Vodja prodaje v Šumijevem kvartu Borut Breznik je povedal, da je prodana že četrtina stanovanj, s čimer so zelo zadovoljni. Velikost stanovanj sicer sega od 50 do 165 kvadratnih metrov, velikost povprečne enote je med 100 in 120 kvadratnimi metri.

Cene od 380 tisočakov

Cene stanovanj, ki so odvisne od velikosti, nadstropja, lege, pogleda in dodatnih značilnosti ter storitev, se gibljejo od 380 tisoč evrov do 1,2 milijona evrov za najbolj prestižno od bolj ekskluzivnih stanovanj v najvišjih dveh nadstropjih. Dosedanji kupci in interesenti so po Breznikovih besedah večinoma Ljubljančani, ki bi se z obrobja mesta radi spet preselili v središče prestolnice. Prodajo stanovanj so začeli v dražjih višjih nadstropjih, je pa po Breznikovih besedah že kar nekaj zanimanja tudi za tista v spodnjem delu stavbe.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Vsa stanovanja gledajo tako na zunanji del kot na atrij, cene pa vsebujejo tako DDV kot tudi dve parkirni mesti v garaži (le za dvosobno stanovanje je predvideno eno samo parkirno mesto), shrambo in v nekaterih primerih tudi teraso.

Podobne načrte imajo tudi v Mariboru

Družba Šumijev kvart je sicer del sistema KD Group, ki se po izstopu iz zavarovalniškega posla posveča predvsem razvoju in upravljanju nepremičnin. Tako na primer podobno zahteven projekt snujejo v Mariboru na območju kinematografa Maribox, ki je v njihovi lasti. Tam želijo prav tako zgraditi velik stanovanjsko-poslovni objekt in urediti okolico ter območje povezati z Lentom. Po prvotnih načrtih bi projekt končali do konca 2024.