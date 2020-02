Batagelj: Ni pomembno, kakšna je vlada, da le sprejme naše predloge

Na vprašanje, ali bi bile boljša rešitev predčasne volitve ali vzpostavitev nove vlade v trenutnem sklicu državnega zbora, je Marjan Batagelj odgovoril, da je to skoraj nepomembno komentirati. "Veliko tega smo že videli v teh 30 letih. Katerakoli vlada bo, naj pač prepiše naše predloge in jih udejanji," je po poročanju STA dejal Batagelj.

Presodil je, da ni pomembno, ali bomo imeli vlado čez dva ali šest mesecev. "Pomembno je, da se vzpostavi stabilno poslovno okolje, da bodo naši podjetniški ekosistemi tudi navzven kredibilni," je dejal Batagelj. Ključno se mu zdi predvsem to, da je vlada močna, čvrsta, stabilna in enotna. Kot je zagotovil, gospodarstvenikom ni težko sodelovati z vlado.

Gospodarstveniki prepričani, da je treba njihove predloge uzakoniti

"Predvsem želimo, da bi katerakoli vlada izpolnila naša pričakovanja, ker ne gre za to, ali bi bila leva ali desna, gre za dobre predloge, ki jih je treba uzakoniti," je po poročanju STA poudaril Batagelj. Poudaril je, da je eno zlatih pravil njihovega kluba podjetnikov nepolitično delovanje. Tako so tudi na današnji forum povabili politike različnih strank, ki so jim predstavili program predlogov Mladi so prihodnost podjetne Slovenije.

Današnjega foruma SBC na Brdu pri Kranju sta se udeležila tudi Janez Janša in Matej Tonin. Foto: STA Kot je pojasnil Batagelj, se poskušajo v predlogih približati izvedljivemu. Ne gre pa za predloge, ki se nanašajo na davčno zakonodajo v dobrobit podjetij, temveč za ugodnosti, ki bi jih imeli mladi, da bi po šolanju ostali v Sloveniji oziroma bi se vanjo vrnili. Od tega sta odvisna tudi prihodnji razvoj podjetij in blaginja celotne družbe.

"Naša podjetja brez azijskih turistov ne bodo preživela"

Poleg dolgoročnih ciljev po Batageljevem mnenju obstajajo tudi hitro uresničljivi. "Podjetniško in gospodarsko okolje je namreč izredno živahno, hitro," je povedal in izpostavil aktualno dogajanje, povezano s koronavirusom. Kot je pojasnil, je to zaprlo dotok turizma v Evropo praktično iz polovice Azije, kar terja takojšen odgovorov. "Mi brez turistov ne moremo biti, naša podjetja ne bodo preživela," je po navedbah STA opozoril Batagelj.

Z odzivi politikov, ki so sodelovali na današnji okrogli mizi, poimenovani Mlada koalicija za Slovenijo, je Batagelj relativno zadovoljen. Prepričan je, da bi morali predlogi SBC dobiti absolutno podporo. "Govorimo o temelju te družbe, o temelju podjetij. Če bomo aktivno prebivalstvo izgubljali in se zanašali samo na migracije, potem je to najslabši temelj gospodarskega okolja v katerikoli družbi," je opozoril.

Hkrati je poudaril, da je govoriti zgolj o prostem pretoku blaga, storitev in ljudi "malo naivno", saj države okoli nas bistveno bolj proaktivno privabljajo mlade. "Mi pa jih praktično brezplačno izvažamo, in to takrat, ko so bili že zelo drago izobraženi," je po poročanju STA še poudaril Batagelj.