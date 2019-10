Učitelj vožnje se je opravičil za napako, o kateri govori vsa Slovenija #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Znani za volanom, v kateri spremljamo znane Slovence med opravljanjem vozniškega izpita, je prišlo do neljube napake pri rabi varnostnega pasu, ki jo je učitelj vožnje priznal in se zanjo tudi opravičil.

V eni izmed oddaj Znani prvič za volanom, ki se predvaja na Planetu, varnostni pas ni bil ustrezno uporabljen, zato vsi vpleteni nastalo situacijo obžalujejo. Še posebej se opravičuje učitelj vožnje, saj bi moral prav on paziti in opozarjati na pravilno rabo elementov pasivne varnosti. Prav zato se bo v nocojšnji oddaji, ki bo na sporedu nocoj ob 21.30, opravičil za storjeno napako in še posebej poudaril pomembnost pravilne uporabe varnostnega pasu.

Opravičilo učitelja vožnje Zorana:

V oddaji Znani prvič za volanom, ki je na Planetu ob sredah ob 21.30, bomo odslej ob prvih vozniških izkušnjah spremljali tri nove obraze, glasbenico in režiserko Kuklo Kesherović, modno oblikovalko Leo Behek in režiserko Yulio Roschino.

