"Seveda dopuščam možnost, da se bom v oddaji zaljubila" #video

V nocojšnji zadnji oddaji prve sezone Zapleši v ljubezen bomo spoznali tudi 28-letno Urško iz Kamnika, ki pravi, da je gostinstvo njena strast. Želi odpreti svoj lokal, všeč ji je delo z ljudmi. Rada bere in hodi v hribe, zelo pa jo zanima tudi psihologija. Ples je zanjo estetika. Všeč so ji latinskoameriški plesi. Njen tokratni skrivni soplesalec bo Andraž iz Zagorja ob Savi.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Na zmenku na slepo še nisem bila.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Uf, moja prva zaljubljenost se je zgodila ravno na plesu. Imela sem okoli devet, deset let, ko me je oče med zimskimi počitnicami peljal na zimovanje. Tam smo imeli vsak večer družabne igre, zadnji večer pa tekmovanje v plesnih parih. Mene in mojega sošolca so dali skupaj in sva plesala. Na koncu sva celo zmagala, če se prav spomnim. In bila je "ljubezen" na prvi ples, vendar nesojena (smeh, op. p.).

Kaj je tisto, kar bi gledalce o vas lahko presenetilo?

Mogoče to, da skoraj ni nedelje, ko ne grem k maši.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Nazadnje sem bila v zvezi pred dobrima dvema letoma, zveza je trajala skoraj tri leta. V zvezah sem doživela vse mogoče, od lepega do hudega.

Kakšen je za vas popoln moški?

Moj idealen partner naj bi bil v prvi vrsti moj najboljši prijatelj. Tak, ki je zadovoljen sam s seboj in ima rad življenje. Je pozitiven, odločen, pravičen, spoštljiv, razgledan, iskren, sproščen in odgovoren. Če pa je po vrhu vsega še simpatičen, je to samo še pika na i.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Pri partnerju ne bi prenesla neiskrenosti, arogance, ljubosumja in posesivnosti.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji zaljubili?

Seveda dopuščam možnost, drugače se ne bi prijavila v tak šov, čeprav menim, da se pri svojih letih v tako kratkem času ne morem zaljubiti. Pričakujem predvsem novo izkušnjo, nova poznanstva, mogoče tudi prijateljstva.

Urškin skrivni soplesalec bo 27-letni Andraž

Andraž se trenutno najbolj posveča magisteriju iz psihologije, pred tem je študiral matematiko. Za študij psihologije se je odločil, da sam sebe bolje spozna in da pomaga drugim. V prostem času se rad ukvarja s športom, najraje igra nogomet. Včasih je treniral tudi smučanje. Zanj je ples neizpolnjena želja. Več o Andražu pa v spodnjem videu.

